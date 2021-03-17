روان بن حسين تقلق الجمهور على صحة والدتها وتناشد الدعاء لها. فالمدونة الكويتية روان بن حسين يبدو بأنها تعيش لحظات صعبة جدا بسبب مرض والدتها من دون أن توضح تفاصيل الحالة الصحية لأمها، لكنها شاركت متابعيها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بالعديد من المنشورات المؤثرة التي تناشد فيها جميع متابعيها ومحبيها بالدعاء لوالدتها.

روان بن حسين تطالب الدعاء لوالدتها

مدونة الجمال والموضة الكويتية روان بن حسين أقلقت جمهورها على صحة والدتها بعدما تناوبت خلال الساعات الماضية على نشر العديد من التدوينات عبر حساباتها على السوشيال ميديا رفعت فيها الدعاء لوالدتها كما ناشدت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء.

وكتبت روان بن حسين تدوينة مؤثرة راجية من الله أن يشفي والدتها ويعافيها من أزمتها الصحية التي تمر بها حاليا فقالت :"يارب ماعندي غير امي يارب يارب شافي امي يارب يا حبيبي يارب لا تكسر ظهري فيها يارب يارب شافي امي يارب ترجع امي لنا وتشوف بنتي تمشي وتركض وتاكل من اكلها وتوصلها المدرسه وتشوفها تكبر قدامها يارب".

روان بن حسين غردت في تدوينة ثانية قائلة عبر تويتر:" اللهم أنت الشافي المعافي... شافي والدتي... وعافها يا رب... تكفون ادعوا حق أمي".

وإذ لم تكشف روان بن حسين تفاصيل الازمة الصحية التي تمر بها والدتها، إلا ان جمهورها سارع الى التفاعل معها ومشاركة تغريداتها متمنين الشفاء العاجل لوالدتها

روان بن حسين تحتفل بنجاح أولى أغنياتها

على صعيد فني، احتفلت روان بن حسين قبل أيام قليلة بتحقيق أولى أغنياتها "كان يا مكان" مشاهدات عالية تخطت الـ 3 مليون مشاهدة عبر قناة اليوتيوب، ونشرت صوراً من اجواء احتفالها حيث ظهرت تحتفل بالشموع وقالب الكيك الزهري المميز.

"كان ياما كان" تعتبر أولى الأعمال الغنائية لروان بن حسين، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، بينما تولى توزيعها الفني الموسيقي عمر إسماعيل.

وإرتأت روان بن حسين توجيه رسالة في مضمون كليب اغنيتها "كان يا مكان" التي اطلقتها في يوم المرأة العالمي الفائت، وتوجهت بها الى نساء العالم وتحدثت من خلالها عن قضية العنف الزوجي ضد المرأة، حيث جسدت خلال الأغنية دور امرأة يتم تعنيفها على يد زوجها الذي كان عطوفًا ورومانسيًا معها في البداية، لكنها تعود لتواجه هذا العنف، لتساند بذلك العديد من النساء اللاتي كن ضحية للتعنيف.

وسبق وأن تحدثت روان عن استعدادها لدخول عالم الغناء بشكل احترافي، حيث أوضحت أنها بدأت التجهيز لهذه الخطوة وبدأت مرحلة التدريب من أجل أن تظهر بأفضل شكل، قبل أن تفاجئ الجمهور بطرح الأغنية رسميًا في يوم المرأة العالمي.