فيديو محمد منير يكشف وصية عبد الرحمن الأبنودي له في "صاحبة السعادة" ويتلقى مفاجأة من أحمد عدوية

محمد منير النجم المصري واصل تصريحاته والكشف عن أسرار حياته الشخصية والمهنية، خلال الجزء الثاني من لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض عبر شاشة dmc، حيث تحدث أمس الثلاثاء، عن علاقته بنجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية كما عبر عن مدى اهتمامه باللغة النوبية.

محمد منير وموقف طريف بسبب اللغة النوبية

محمد منير أكد أن سبب نجاح ألبوماته في فترة السبعينيات هو الغناء باللغة النوبية، لأنها كانت لغة جديدة على الناس وقتها، موضحًا أنه حوّل أكثر من 12% من أغانيه إلى أغانٍ باللغة النوبية في محاولة منه لنشرها والمحافظة عليها، كذلك روى منير، موقفًا طريفًا جمعه مع شقيقه في بدايته الفنية، خلال تواجدهما في إحدى شركات الإنتاج، وقال: "أصحاب الشركة كانوا بيتكلموا مرة فرنساوي ومرة إيطالي، وأنا مش بتكلم فرنساوي، فأخويا فاروق لما قعدنا في حوار فلوس وخلاف مع الإنتاج، قرر نتكلم نوبي عشان نغيظهم، فانتصرنا عليهم لأن اللغة كانت غريبة عنهم".

مفاجأة أحمد عدوية لمحمد منير

محمد منير تحدث أيضًا عن الفنان أحمد عدوية ووصفه بـ"الأب الروحي" للموسيقى الشعبية، وأوضح أنه التقى بالفنان أحمد عدوية قبل بداية مشواره الفني بإحدى حفلاته، التي شهدت حضور جماهيري كبير وقتها حيث كان منير من جمهوره أيضًا، من جانبه ظهر أحمد عدوية في مقطع مصور بالحلقة، ليفاجئ النجم محمد منير ويشيد به وقال عنه إنه صديق عمره، ويكن له محبة كبيرة، كما تمنى له الشفاء بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وصية عبد الرحمن الأبنودي لمحمد منير

الكينج محمد منير كشف أيضا عن وصية الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي وأكد أنه كان يزوره قبل يومين من وفاته، حيث أوصاه الأبنودي وطلب منه أن يقوم بدفنه بنفسه عند وفاته، ولفت منير إلى أنه قام بتنفيذ وصية الأبنودي وقام بدفنه فعلًا مع علي الحجار، وتلقى العزاء فيه.

الجدير بالذكر أن محمد منير كان قد تحدث عن شقيقاته وأسرته في الجزء الأول من البرنامج وعن دورهم في حياته، وقال إن شقيقته الصغرى لم تفارقه منذ 3 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية، وأضاف أن وجود أشقائه معه له معنى كبير في حياته، وأشار إلى أن معظم نجوم الفن في مصر زاروه في الفترة الأخيرة، وقال في رسالة للجمهور: "انا بصحة جيدة والحمد لله انا كنت بخير وكلي خير وشفاء وسعادة وبتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل يارب".