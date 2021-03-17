وفاة الفنانة السورية رائفة الرز بظروف غامضة في شقتها والنجوم يودعونها برسائل مبكية

رائفة الرز الفنانة السورية عُثر على جثمانها مقتولة في ظروف غامضة داخل منزلها في هولندا، وهو ما أعلنه عدد من النجوم مساء أمس، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

مقتل الفنانة السورية رائفة الرز

وصدمت وفاة رائفة الرز عدد من النجوم السوريين الذين نعوها وودعوها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنانة أمل عرفة التي كتبت على تويتر: "يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة.. الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتيجي لعندي على الشام يا أغلى البشر يا نقية يا فنانة. يا أشرف الأصدقاء الله معك".

النجوم يودعون رائفة الرز برسائل مبكية

يارا صبري كتبت أيضًا عبر حسابها في تويتر عن زميلتها الراحلة رائفة الرز: "ممثلة المسرح الجميلة التي عاشت. في الظل وظلمت في فرصها القليلة في التلفزيون، رائفة اللطيفة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة. في بيتها وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن".

الكاتب السوري عدنان العودة كتب: "اتصل بي الصديق سامي خويص. ليخبرني أن زميلتنا الفنانة رائفة أحمد الرز.. وجدت مقتولة في هولندا.. طوال أربع سنوات وبالرغم من معرفتي لمعظم السوريين هنا، إلا أنني لم أعرف أن رائفة تقيم في هولندا.. اليوم عرفت ذلك… في يوم مقتلها.. لا أدري أين.. وعلى يد من.. ولماذا..حدث فاجع فعلاً.. يا خسارتك يا رائفة".

معلومات عن رائفة الرز

الفنانة رائفة الرز دوت الخليج ممثلة مسرحية عُرفت فنياً باسم رائفة أحمد وهي مِن خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991 ومن أبرز أعمالها في التلفزيون دوت الخليج مسلسلات "أشياء تشبه الحب" و"مطلوب رجال" و"غزلان في غابة الذئاب"، و"أهل الراية" والجزء الثاني من "دنيا".

كانت الفنانة السورية رائفة الرز وصلت إلى هولندا وقدمت لجوءاً فيها، قبل سنوات، كما تقدمت لاحقاً للحصول على الجنسية الهولندية لكنها لم تحصل عليها، وكان من المعروف عن الفنانة الراحلة موهبتها وعشقها للرسم، وقد شاركت العديد مِن لوحاتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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