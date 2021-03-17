رنا شميس لـ "دوت الخليج": شخصيتي في "مقابلة مع السيد آدم " بالجزء الثاني ستخالف كل التوقعات

كشفت الممثلة السورية رنا شميس في حديث خاص لـ "دوت الخليج" أنّ نجاح مسلسل "مقابلة مع السيد آدم"، تأليف شادي كيوان وفادي سليم، وإخراج الأخير، يعود إلى حبكة السيناريو التي تسير في مسار واضح، إضافة إلى فريق العمل، من ممثلين وتقنيين، الذين تشاركوا المسؤولية في تقديم عمل كامل ومتكامل، كما أنّ المحبة والتفاهم كانا سيدا الموقف خلال تصوير الجزء الأول والثاني الذي يُعرَض قريباً في موسم رمضان المقبل.

ملامح شخصية رنا شميس في الجزء 2 من "مقابلة مع السيد آدم"

واذ رفضت شميس الكشف عن تفاصيل شخصيتها في الجزء الثاني من المسلسل، لفتت إلى أنّ شخصيتها "ديالا العباس" التي حازت على متابعة الجمهور في العام الفائت، ستخالف كل التوقعات في هذا الموسم الجديد، علماَ أن الدور سيدخل في فصل جديد في نهاية العمل، مؤكدة على أن الجمهور سيشعر بالصدمة ولن يغيب عنصر التشويق والمفاجأة عنه.

مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" الذي عُرِض الجزء الأول منه على قناة "أبو ظبي"، يتناول قصة طبيب شرعي وأستاذ في الجامعة، يؤدي دوره الفنان غسان مسعود ويتعرض إلى اختطاف ابنته وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة ووفاتها نتيجة الحادثة وذلك للضغط على والدها من أجل عدم فضح الجريمة التي ارتكبها ابن أحد الاثرياء، ولتبدأ بعدها رحلة الانتقام من ضمن إطار بوليسي مشوق.

اللافت أنّ رنا سبق وكشفت في حديث خاص لموقع "دوت الخليج" أنها استمتعت كثيراً في تأدية شخصية "ديالا" التي فتحت لها آفاقاً جديدة لم تكن في الحسبان، علماً أنها كانت خائفة جداً من تأديتها للمرة الأولى لما تحمل من تحديات خاصة وخصائص فريدة لا تشبه صاحبة الدور لا من قريب ولا من بعيد.

يشارك في الموسم الثاني من العمل عدد من أبطال الجزء الأول مثل النجم السوري القدير غسان مسعود ومحمد الأحمد وكارمن لبس ومنة فضالي وآخرون. بينما اعتذر الممثل السوري لجين اسماعيل أحد أبطال الجزء الأول عن المشاركة بالموسم الثاني وحل بدلاً منه زميله يزن الخليل بالإضافة إلى مشاركة فنانين جدد في الجزء الثاني، منهم القديرة فاديا خطاب، يحيى بيازي، رشا التقي، روعة السعدي وغيرهم.

رنا شميس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل " بنات الماريونيت"

وفي سياق آخر، أنهت شميس تصوير دورها في المسلسل الكوميدي الاجتماعي الإماراتي السوري "بنات الماريونيت" لكنها لا تعلم موعد عرضه. العمل من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص الصالح، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الكوميديا، أبرزهم: أمل عرفة، أيمن رضا، عبد الله بو هاجوس، مروة راتب، سلمى المصري، صفاء سلطان، أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، وغيرهم. وأكدت شميس أن المشاهد سيستمتع كثيراً بمتابعة العمل خصوصاً أنّ الأخير يرسم الضحكة على وجوه الناس، ويزيح الهموم ولو لوقت قصير.

كذلك تشارك شميس في فيلم سينمائي يحمل عنوان "لآخر العمر"، من اخراج باسل الخطيب، وذلك إلى جانب الممثل السوري وائل رمضان، وهي المرة الاولى التي تلتقي بهما في عمل واحد، علماً أن الفيلم يعرض حالياً في الصالات السينمائية السورية، وتؤدي رنا فيه دور صحافية تدعى "لارا" تختطفها إحدى الجماعات الإرهابية أثناء تغطيتها للعمليات الحربية مؤكدة أن التعامل مع المخرج الخطيب مختلف باعتباره يمتلك مفاتيح خاصة به، ويعتبر الأول من نوعه من حيث تسليطه الضوء على تضحيات الإعلاميين السوريين وبطولاتهم.

وفي الختام، وجهت رنا شميس معايدة إلى كل المتابعين، متمنية لهم رمضان كريم وعيداً سعيداً، وأكدت أنها متحمسة جداً لعرض الجزء الجديد من "مقابلة مع السيد آدم" وهي تنتظر ردود أفعال الناس على أحر من الجمر.