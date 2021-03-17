وفاة نجمة ستار اكاديمي ريم غزالي بعد صراع طويل مع المرض

وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي بعد صراع طويل مع مرض السرطان خبر أكدته شقيقتها سلمى غزالي التي نعت شقيقتها الفنانة الجزائرية ريم غزالي قبل قليل في مقطع فيديو مؤثر على انستغرام، كما نعى الراحلة زوجها بحزن كبير داعيا أن يكون نصيبها الجنة.

وفاة نجمة ستار اكاديمي ريم غزالي

فجع الوسط الفني والجمهور عصر اليوم بخبر وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي، نجمة ستار أكاديمي السابقة، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وفارقت الحياة في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلنت خبر وفاة ريم غزالي شقيقتها الفنانة سلمى غزالي التي نعتها بألم كبير عبر حسابها على انستغرام من خلال مقطع فيديو قالت فيه :"منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم".

سلمى غزالي ورغم حزنها الكبير على شقيقتها ريم غزالي لكنها أكدت بأن الله اختار لها الرحمة بسب أوجاع شقيقتها السابقة وما عانته من مرضها فأضافت قائلة :"ما فارقتني الإبتسامة لأنو أعرف أنو الله أرحم وأكرم اختار لها الأحسن، أدعولها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة".

سلمى غزالي دعت الله ان يلهم الصبر عائلتها فتابعت في تدوينتها قائلة: "ربنا رح يعطيها أشياء حلوة وطيبة، الله يصبر والديا ويعطيهم القوة والحمد لله".

زوج ريم غزالي يرثيها بحزن كبير

زوج الفنانة الشابة ريم غزالي من جهته نعى الراحلة بحزن بالغ وكتب على صفحته على فيسبوك: "ربي يرحمك يا مرتي لعزيزة ان شاء الله من أهل الجنة".

الراحلة كانت قد أعلنت خبر اصابتها بمرض السرطان في رأسها في نوفمبر 2019، حيث خضعت لعملية جراحية بفرنسا وتابعت علاجها هناك.