الهضبة يتألق ويحتفل بشركاء المشوار في حفل ”حلم الغناء”

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفل "حلم الغناء" وذلك بالتعاون مع فودافون ضمن المسابقة التي أطلقها بتحقيق حلم الفائز بالغناء مع عمرو دياب.

وحضر الحفل حشد كبير من نجوم الفن وتحديدا الشعراء والملحنين والموزعين الذين شاركوا عمرو دياب مشواره الفني.

وكان من بين الحضور نادر حمدي وتامر حسين وعادل حقي وخالد تاج الدين وبهاء الدين محمد، وحرص الهضبة على تحيتهم ومشاركتهم غناء أشهر الاغنيات التي قدموها له على مدار مشواره.

وقدم الهضبة مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد " يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوه الغناء.

يذكر أن عمرو دياب احتفل مؤخرا بإطلاق عطره والذي يحمل اسمه وذلك في حفل كبير أقيم في دبي وقدم خلاله الإعلان الخاص بالعطر والذي صوره على أنغام أغنية "وانا معاك".