وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي

توفيت الفنانة الجزائرية ريم غزالي وفقا لما أعلنته شقيقتها الفنانة سلمى عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وقالت سلمى غزالي، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها "إنستجرام": "منذ دقائق قليلة، فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم".

وأضافت سلمى: "ما فارقتني الابتسامة لأنو أعرف أنو الله أرحم وأكرم واختار لها الأحسن، أدعو لها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة".

وأعلنت الراحلة ريم الغزالي في نوفمبر 2019، عن إصابتها بمرض السرطان على مستوى الرأس، حيث خضعت لعملية جراحية بفرنسا.

شاركت ريم في برنامج "ستار أكاديمي 3" في عام 2005 وكان الأمر حلما يتحقق بالنسبة لها، قبل أن تخرج أمام زميلتها شيماء هلالي، التي حصلت على نسبة تصويت أعلى منها.