الفنانة روبي تريند على يوتيوب بكليب أنا لو زعلانة

حجزت الفنانة روبي مكانا في قائمة "تريند" الفيديوهات على موقع "يوتيوب" بأحدث أغانيها المصورة على طريقة الفيديو كليب "أنا لو زعلانة" حيث جاءت في المركز السابع بعد مرور 11 ساعة تقريبا على طرحها.

أغنية "أنا لو زعلانة" من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي وتوزيع أحمد إبراهيم والكليب من إنتاج وليد منصور وإخراج مصطفى عامر.

وتقول كلمات الأغنية:

لا عادي براحتك مين قالك ان انا متضايقه

من الاول عارفة انك ماشي و مش هبقى انا ليك

لا عادي براحتك تبعد تفضل مش فارقة

طول عمرك موجود في حياتي و مش حاسة انا بيك

انا لو زعلانة ، زعلانة على وقتي الي معاك ضيعته

على قلبي الي بايدي وجعته

على ثقتي في نفسي الي اتهزت ميت مره معاك

ايوه انا غلطانه بأمانة

كان لازم تيجي مني من الاول

انا ليه سبت الوقت يطول

مش كنت انا اولى بكل دقيقة ضاعت وياك

و ياعم بسيطة يالتوفيق الف سلامه

الروح في ايدين الي خالقها و انا لسه بعيش

و ياعم بسيطة منك في الدنيا دي ياما

انا بس الي مكنتش شايفة و كان في تشويش

انا لو زعلانة ، زعلانة على وقتي الي معاك ضيعته

على قلبي الي بايدي وجعته

على ثقتي بنفسي الي اتهزت ١٠٠ مره معاه

ايوه انا غلطانه بأمانة

كان لازم تيجي مني من الاول

انا ليه سبت الوقت يطول

مش كنت انا اولى بكل دقيقة ضاعت وياك

ايوه انا غلطانه بأمانة

كان لازم تيجي مني من الاول

انا ليه سبت الوقت يطول

مش كنت انا اولى بكل دقيقة ضاعت وياك".

وانتهت روبي مؤخرا من تسجيل أغاني ألبومها الجديد بشكل كامل، ويحمل عنوان "حتة تانية" وتطرح أغانيه تباعا، وطرحت منه الأغاني "أنا لو زعلانة" و"حتة تانية".