الأحد المقبل.. وائل الفشني يحيى حفلا غنائيا في دار الأوبرا

يحيى وائل الفشنى حفلًا غنائيًا داخل دار الأوبرا المصرية يحمل عنوان "مرحب رمضان" وذلك يوم الأحد المقبل 21 مارس على المسرح المكشوف.
يتضمن الحفل باقة من أروع أغانيه التراثية والابتهالات الدينية، ومنها واحة الغروب تتر مسلسل "الغروب"، كنت فين يا وعد تتر مسلسل "طايع"، حارة الحر تتر مسلسل "البداية"، ما تدمعيش يا أماى تتر مسلسل "الاختيار"، إلى جانب مجموعة من الابتهالات الدينية والصوفية هي: "صلينا على النبى، ابتهال أدعوك، ليلة مولد سيدنا النبي، رسول الله طلب لي الحنين، إن جار عليك الزمن، يا مركب الغربة، يا كعبة البيت العتيق.
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