اليوم ختام حلقة عمل لتأهيل 13 مواطنة في مجال التصوير الضوئي

مسقط ـ “الوطن” :

تختتم وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالجمعية العمانية للتصوير الضوئي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة تنمية وتمكين الأسرة اليوم بمقر الجمعية العمانية للتصوير الضوئي حلقة عمل (تأهيل المواطنات في مجال التصوير الضوئي) سعيا لانخراطهن في سوق العمل في مهنة التصوير الضوئي، حيث استمرت حلقة العمل خمسة أيام تدريبية في أكثر مجالات التصوير المطلوبة في سوق العمل الحالي وهي تصوير الأعراس، والمنتجات، وتصوير الاستوديو.

ضمت حلقة العمل 13 مشاركة تم انتقائهن بناء على معايير معينة تختص بها دائرة تنمية وتمكين الاسرة بوزارة التنمية الاجتماعية، بهدف تأهيل المواطنات بالمهارات التقنية في مهنة أصبحت بحاجة لنساء لممارستها نظرا لخصوصية بعض اجوائها كالأعراس وتصوير العائلات، بالإضافة الى تقديم الدعم للمرأة العمانية للانخراط في سوق العمل في مجال التصوير الضوئي، ومن المؤمل بعد حلقة العمل هذه ان تتمكن المُشاركات من افتتاح مشاريع خاصة بهن في مجال التصوير الضوئي، الأمر الذي سيمثل جدوى اقتصادية مثمرة تعود بالنفع عليهن.

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