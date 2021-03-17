المرشح للأوسكار فيدون باباميشيل : فن التصوير السينمائي يكمن في الاستجابة لأداء الممثل

في ثقافة وفنون 17 مارس,2021

في ندوة أقامها “قمرة السينمائي” بالدوحة

الدوحة ـ “الوطن” :

في ندوة سينمائية استثنائية، اصطحب خبير قمرة المصوّر العالمي المُرشح للأوسكار فيدون باباميشيل الجمهور في رحلة استعرض فيها أبرز محطات مشواره الفني وأعماله السينمائية اللافتة، مؤكداً أن فن التصوير السينمائي لا يكمن في اللقطات الجميلة أو حركات الكاميرا، بل في سرد القصة وتسليط الضوء على أداء الممثلين.

تزامنت الندوة مع الإعلان عن خبر ترشيحه لجائزة الأوسكار لمرة جديدة لأفضل تصوير سينمائي عن عمله في فيلم (محاكمة سبعة شيكاغو) من إخراج آرون سوركين والذي أشاد به باباميشيل وتحديداً بكتاباته المتفرّدة وعن ذلك قال: “صاغ سوركين هذا العمل كمسرحية تدور أحداثها في قاعة محكمة يتخللها مشاهد قصيرة من خارج المحكمة، وقد كان التحدي الأبرز لي في هذا العمل هو تصوير أجواء المرافعات في دار القضاء التي تعتبر مسرحاً للأحداث بصورة مُحكمة”.

عُقدت الندوة عبر الإنترنت ضمن فعاليات قمرة 2021، الملتقى السنوي الذي تعقده مؤسسة الدوحة للأفلام لاحتضان المواهب السينمائية العربية، وأدارها ريتشارد بنيا، مدير البرامج بجمعية الفيلم في مركز لينكولن ومدير مهرجان نيويورك السينمائي في الفترة من 1988 وحتى 2012. وعلى مدار الندوة، تعرّف الجمهور عن قرب عن كواليس عمل باباميشيل في هوليوود، إذ تعاون مع باقة من أهم وأبرز صناع الأفلام وساهم في إنجاز أعمال تحوّلت إلى كلاسيكيات في تاريخ السينما.

وعن انتقاله من التصوير الفوتوغرافي إلى التصوير السينمائي، قال باباميشيل: “أعتبر فيلم “امتهان” (1963) لجون لوك جودارد من أهم الأعمال التي شكّلت قراري باقتحام العالم السينمائي، فقد ترك هذا الفيلم انطباعاً قوياً عليّ بسبب أسلوبه غير التقليدي وتكوينه البصري الأخاذ”، مضيفاً أن والده كان رساماً ومدير ديكور، ولهذا شعر بنوع من الترابط بين ما شاهده في العمل وتجاربه الشخصية.

وأضاف باباميشيل: “لعل أبرز ما تركه هذا الفيلم في نفسي هو إقناعي بأن باستطاعتي استغلال شغفي البصري في سرد قصةٍ ما على الشاشة بعكس فن التصوير الفوتوغرافي والذي أراه مجالاً فردياً لا يتيح فرصة للتعاون مع فريق كبير لصياغة قصة متكاملة، فقد كنت اعتمد فيه على نفسي فقط لتصوير اللحظات المختلفة، وبمجرد التقاط الصورة، تُمحى اللحظة ولا أمضي وقتاً في تأملها أو التفكير فيها”. ومن هذا المنطلق، فقد أتاحت له السينما منصةً أكبر وأوسع لسرد القصص من خلال صياغتها بصرياً.

وقد أكد باباميشيل أنه اكتسب مهاراته بنفسه، كما استفاد بشكل خاص من مدرسة روجر كورمان الفنية، وهو مخرج صاحب مسيرة فنية حافلة منحته لقب “بابا السينما الشعبية”، وقد أدى ذلك إلى تعاونه مع كات شيا في عدة أفلام منها: “رقصة الملعون” و”تجرّد للقنال 2: فتيات الحيوية” واللذيّن تم تصويرهما في ثلاثة مواقع تصوير احتفظ بها كورمان لتصوير مجموعة من الأفلام. وعن هذه التجربة قال باباميشيل: “كان الأمر أشبه بالالتحاق بمعهد سينمائي ولكن على أرض الواقع، فقد كان أمامنا 15 يوماً فقط لتصوير كل فيلم، وقد اكتسبت الكثير من الخبرات بالتجربة العملية، إذ لا يفرض علينا كورمان أية قيود بشأن ما يمكننا تقديمه على صعيد الأسلوب البصري”.

وعلى مدار الندوة، قدّم باباميشيل نصائحه لصناع الأفلام الواعدين، إذ شجعهم على التعامل مع الممثلين الموهوبين عن قرب ومراقبة ومتابعة أدائهم والتجاوب معه بشكل بصري، خاصةً في مشاهد الحركة التي تتطلب تعزيز تفاعل الجمهور مع بطل القصة، مؤكداً أن العمل السينمائي قائم أولاً وأخيراً على الشخصيات التي تظهر على الشاشة وليس على نوع أو نمط الفيلم، وهو درس مهم تعلمه باباميشيل من عمله مع جيمس مانجولد وأليكساندر باين.

وعن فيلميّ “طرق جانبية” و”نبراسكا” لألكسندر باين، تحدث باباميشيل قائلاً: “كان فيلم طرق جانبية هو المرة الأولى التي نستخدم فيها كاميرتين لرصد أداء الممثلين المتحاورين وهو أسلوب لم يعهده باين من قبل إذ لم يكن معتاداً على استخدام أكثر من كاميرا للتصوير، أما نبراسكا – الذي تم تصويره بالأبيض والأسود – فقد تم تصويره بكاميرا واحدة. وعن نفسي كمصور سينمائي، فإنني أحب أن أراقب أداء الممثل وأستجيب له في التقاط أفضل اللقطات المُتناسبة معها، وقد اكتشفت على مدار مشواري أن القصة هي قلب ونبض أي عمل سينمائي وأن اللحظة التي أعي فيها وجود الكاميرا أو أركز على حركتها والإضاءة، فإن خيوط القصة قد تتسرّب من يدي”.

وأضاف باباميشيل عن فيلم “نبراسكا”: “كان هذا الأسلوب الفني – الخاص بالتركيز على أداء الممثلين – مناسباً لأجواء هذا العمل التي تركز على الوحدة والعزلة، وكما يقولون، فإن الأبيض والأسود هو القالب الأنسب لبلورة أداء الممثل، إذ يساعدك على التركيز على الشخصية بدون أي تشتيت قد تسببه الألوان”.