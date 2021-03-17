بيت الزبير يحتفي باليوم العالمي للشعر الأحد المقبل

بمشاركة شعراء من أميركا وأفريقيا وآسيا

مسقط ـ “الوطن” :

تحتفي مؤسسة بيت الزبير ممثلة بمختبر الشعر الأحد المقبل باليوم العالمي للشعر بإقامة أمسية شعرية افتراضية باللغتين العربية والإنجليزية تحمل عنوان (في وسعنَا أن نحمِلَ العَالم في قمصَان قصَائدنا) عبر منصات المؤسسة في التواصل الإجتماعي، حيث يشارك في الأمسية شعراء من أميركا وأفريقيا وآسيا، وهم: الشاعرة فانجيل جانتشو من جنوب إفريقيا، والشاعرة سمية محنش من الجزائر، والشاعر العماني خالد المعمري، ليلقوا على مسامع الجمهُور قصائد تستمد روحها من السهُول والجبَال والمحيطَات التي خرجَت قصائدهم حاملةً ألوانها، ورائحتها، وأصوَاتها، ولغاتها، وسُحناتها المختلفة، وسترافق القصائد الملقاة ترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية والعكس بصوت المترجم العماني محمد الصارمي.

الأمسية ستديرها الشاعرة عائشة السيفية بالتزامن مع اليوم العالمي للشعر كونه أحد مظاهر الهوية اللغوية والثقافية، وطريقة تعبير كانت وما تزال ذات تأثير في نفوس متلقيها.

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