الملحن عزيز الشافعي لـ"دوت الخليج": حافظت على روح شخصية روبي في أغنية "حتة تانية"

روبي عادت للغناء بعد 14 عام من الانقطاع وعدم تقديم أي أغاني جديدة في الفترة الأخيرة، وقد حظت النجمة المصرية باستقبال كبير من قبل محبيها وذلك بعد طرح أحدث أغنية من ألبومها الجديد والتي حملت عنوان "حتة تانية".

عزيز الشافعي: حافظت على شخصية روبي الغنائية في أغنية "حتة تانية"

عزيز الشافعي ملحن أغنية "حتة تانية" أحدث أغاني النجمة المصرية روبي أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن رضاه على ردود الأفعال الإيجابية حول الأغنية الجديدة والتي أعرب عن سعادته بها، بينما تحدث كذلك عن كواليس التحضير للأغنية التي قام أيضا بكتابة كلماتها، حيث أوضح الشافعي أنه رغب في تقديم عمل يليق بعودة النجمة المصرية للغناء بعد غياب 14 عام عن جمهورها وأن يحافظ كذلك على الشخصية التي عرفها الجمهور عن روبي خلال مشوارها.

فقال عزيز الشافعي: "سعيد بردود الفعل حول أغنية (حتة تانية) للنجمة روبي حتى الآن، وهناك إشادة واسعة من مختلف الدول العربية على الأغنية وكذلك على عودة روبي التي اعتبرها البعض قوية ومختلفة وتحديدا بعد الغياب الطويل عن تقديم أي أعمال غنائية في السنوات الماضية، وقد سعيت في أغنية (حتة تانية) أن أحافظ على الروح التي تمتاز بها النجمة المصرية والتي عرفها الناس بها في تجربتها مع الملحن محمد رحيم والمخرج شريف صبري قبل سنوات، لذلك حاولت تقديم أغنية تحافظ على هذا النجاح وفي نفس الوقت تناسب أن يتم تقديمها في عام 2021".

عزيز الشافعي: "روبي فنانة مطيعة وتستجيب لكل النصائح"

عزيز الشافعي أشار أن روبي نموذج يساهم ويساند كل من يعمل معها على النجاح، وأنها تستجيب دائما لكافة النصائح التي تقدم لها من أجل أن تحقق أفضل اداء تستطيع من خلاله أن تصل إلى الهدف الذي ترغب في تحقيقه، فقال عزيز الشافعي: "روبي تساعد أي شريك لها في أي عمل على النجاح، وذلك يعود لكونها فنانة قادرة على الاستماع لكافة النصائح وتنفيذها، فهي فنانة مطيعة من هذه الناحية، ولا تتسبب في أي متاعب لأي شخص يتعامل معها في مشروع مشترك، واعتقد أن هذا دائما من أسباب نجاحها".

عزيز الشافعي: "لا توجد أعمال جديدة مع روبي في هذه الفترة"

عزيز الشافعي أوضح كذلك أنه لا توجد مشروعات يعمل عليها في الوقت الحالي فقال: "بالنسبة للنجمة روبي فلا يوجد أي مشروع مشترك جديد نعمل عليه خلال هذه الفترة، اما عن المشروعات الأخرى فلا يوجد أعمال جديدة في الوقت الحالي أو سوف يتم تقديمها برمضان حتى الآن"، وكانت روبي قد طرحت عبر قناتها الرسمية على "يويتوب" خلال الأيام الماضية أول أغنية من ألبومها الجديد والتي حملت عنوان "حتة تانية"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.