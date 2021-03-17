عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن المطرب المصري الشهير، عمرو دياب، إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
وظهر مقطع فيديو يظهر فيه عمرو دياب وهو يعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ فترة.
ويظهر عمرو دياب في مقطع الفيديو قائلا: "سبق وأعددت أغنية مع إيرينا أيام كورونا، وهي أغنية أهي أهي".
وتابع: "وقتها كنت متواجدا في مصر، وهي في اليونان، وكان من المفترض أن يتم تصوير الأغنية، ولكن في تلك الفترة كنت مصابا بكورونا".
وكانت تقارير عديدة قد تكهنت باحتمالية إصابة عمرو دياب بفيروس كورونا، من دينا الشربيني التي أصيب أحد زملائها المشاركين في مسلسلها "لعبة النسيان"، والذي شاركت فيه النجمة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية جراء تلك العدوى.
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