معاناة صعبة مع السرطان وشائعة تسببت في صدمتها .. محطات مؤلمة في السنوات الأخيرة للراحلة ريم غزالي

ريم غزالي الفنانة الجزائرية توفيت اليوم الأربعاء في باريس، بعد معاناتها مع المرض، حيث أعلنت خبر وفاتها شقيقتها الفنانة سلمى غزالي عبر حسابها على انستجرام وهو ما صدم متابعيها.

سلمى غزالي شقيقة الفنانة الراحلة ريم غزالي نشرت مقطع فيديو عبر انستجرام وعلقت على الفيديو قائلة: "منذ دقائق قليلة، فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم.. ما فارقتني الإبتسامة لأنو أعرف أنو الله أرحم وأكرم واختار لها الأحسن، ادعوا لها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة".

معاناة ريم غزالي مع مرض السرطان

ريم غزالي النجمة الراحلة كانت قد كشفت عن معاناتها مع مرض السرطان في منطقة الرأس قبل ما يقرب من عامين حيث تبدل حالها تماما في تلك الفترة، ففي شهر نوفمبر عام 2019 كانت ريم غزالي قد كشفت عن إصابتها بوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية في الرأس بفرنسا، ونشرت وقتها صورة عبر حسابها وقتها وأوضحت أن تلك الصورة التقطت بعد الجراحة التي خضعت لها، وظهر إلى جانبها شقيقها، وعلّقت عليها قائلة: "أول مرة أغادر الغرفة وأستمتع بأشعة الشمس مع أخي سيد أحمد الذي لم يتركني لحظة.. وأمي التي التقطت لنا هذه الصورة".

وأضافت: "لا أحد كان يصدق أنني سأقف مجددًا على قدمي، رغم علم كل من هم حولي بقوتي وصلابتي وكم أنا محاربة.. أكثر من شهرين في الظل بعيدًا من الضوء ليس بالأمر الهين، لكن واثقة بأن عودتي ستكون قوية إن أراد الله ذلك.. الحمد لله على كل شيء.. شكرًا لمن كلّف نفسه عناء السفر وزارني بالمستشفى.. شكرًا لكل من ساندني بتعليق أو دعاء أو رسالة وسأل عني.. شكرًا لأصدقائي، للفنانين، للمعجبين.. كنت أعمل ليل نهار بلا هوادة لدرجة لم أكن أشعر بكل هذا الحب والاهتمام"، كما لفت أن زوجها المنتج نبيل بن ناصر كان غير مصدثًا لما رآه وقتها ومحاولتها في التغلب على المرض.

شائعات وفاة ريم غزالي

وبالرغم من تعافي النجمة الجزائرية من المرض قبل فترة إلا أنه هاجمها بقسوة قبل حوالي أسبوعين حيث أكدت شقيقتها أن المرض عاد إليها مجددًا وبات اسمها محل اهتمام قطاع كبير من الجمهور الذين دعوا لها وتمنوا لها الشفاء العاجل، إلا أنها توفيت على إثر مرض السرطان صباح اليوم.

وبالرغم من قسوة المرض عليها، حرصت ريم غزالي في العام الماضي على التعبير عن الصعوبات التي تعرضت لها بجانب المرض أسضًا خاصة عندما انتشرت شائعة وفاتها على نطاق واسع، فكتبت عبر حساباتها الرسمية: "حسدونا في المرض وقتلونا... حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، إنها النفوس المريضة، تروج للشائعات من أجل الحصول على عدد كبير من علامات الإعجاب، من دون مراعاة لقلق العائلة والأحباب".

تصريحات مثيرة للجدل من ريم غزالي

وكانت ريم غزالي أثارت قبل سنوات ماضية جدلا كبيرا بعد تصريحها بأنها تعرضت للإقصاء من برنامج "ستار أكاديمي" بسبب رفضها الظهور وفق الصورة التي فرضتها عليها مديرة الأكاديمية وقتها، بارتداء الملابس القصيرة، وأشارت إلى أنها ليست الفتاة التي تضحي بكل شيء في سبيل الشهرة، وأنها حافظت على مبادئ الأسرة الجزائرية في الأكاديمية، ولو أنها تزحزحت عن قناعاتها لكانت ممن توجوا في الصفوف الأولى بالأكاديمية، وهي التصريحات التي أثارت ضجة واسعة وقتها.

ريم غزالي كانت حريصة مؤخرًا على توثيق أهم لحظاتها سواء التي تقضيها بمفردها أو برفقة عائلتها، والتي كانت تحظى بإعجاب كبير من متابعيها.

وعلى الجانب الفني فإن النجمة الجزائرية الراحلة استطاعت أن تشق طريق النجومية بعد أن شاركت في برنامج ستار أكاديمي. كما قدمت بعد مشاركتها تلك العديد من الأعمال الغنائية وظهرت على أكبر المحطات الفضائية العربية، كما قامت بتقديم برنامج جات سات وفرقة التدخل B 73، والمفتش طاهر، كما قامت بانتاج برنامج الواعرة الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة وقتها، كما شاركت في بطولة عدد من الأعمال الدرامية منها "بوقرون" والجزء الثاني من "السلطان عاشور العاشر"

