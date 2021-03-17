فيديو منى السابر تبكي بعد حكم حبسها لمدة سنة في قضيتها ضد ابنتها حلا الترك

منى السابر، والدة حلا الترك، تلقت اليوم خبر صادم، بصدور حكم المحكمة بحبسها لمدة عام مع التنفيذ، في قضيتها ضد ابنتها حلا الترك، ونشرت فيديو علقت به على الحكم وبكت بعد صدور الحكم.

الحكم بحبس والدة حلا الترك النهائي لمدة عام

ونشرت منى السابر فيديو على حسابها بانستقرام، علقت به على الحكم النهائي بحبسها لمدة عام مع التنفيذ في قضيتها ضد ابنتها حلا الترك، وقالت إنها تواجه نفس الحكم الأول بالحبس بعد الاستئناف، ولكن هناك وقت من أجل تقديم طعن للمحكمة من أجل تغيير الحكم لكونها حاضنة وأم لطفل في الوقت الحالي، وأضافت إنها ستبدأ في الإجراءات ولكنها ستلتزم وقت أطول خاصة بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا.

منى السابر تبكي بعد الحكم بحبسها

ولم تتمالك منى السابر دموعها أثناء الحديث عن الحكم في القضية، وقالت إنها طوال الفترة الماضية التزمت الصمت من أجل انتظارها للحكم النهائي في القضية، وكشفت إنها لم تكن تتوقع ان ابنتها حلا الترك ستحضر للشهادة ضدها في المحكمة، ولم تتوقع ان تقول مثل هذا الكلام ضدها في المحكمة وشعرت بالصدمة، بسبب وقوف ابنتها ضدها، وأكدت ان والدها وجدتها هم من وراء القضية وهم السبب في ذلك.

وقالت منى السابر إنها صدمت بسبب كذب ابنتها في المحكمة، وتعرف إنها قالت شهادة غير حقيقية وهي تعرف ذلك حول حصولها على أموالها، وقالت إن ابنتها ستعرف قيمة الأم عند زواجها وانجابها مستقبلاً، ولم تعلق حلا الترك أو أي من أفراد أسرتها على الحكم الذي صدر اليوم بحبس منى السابر في القضية، بعد فترة طويلة من الجدل والحديث عن الأزمة بينهم.

تفاصيل قضية منى السابر وابنتها حلا الترك

وكانت منى السابر قد كشفت منذ شهور عن رفع ابنتها حلا الترك قضية ضدها، وهي الخاصة بخيانة الأمانة واتهمت والدتها بالاستحواذ على أموالها، وهو ما جعل منى السابر تواجه عقوبة الحبس، ونشرت الأخيرة عدة فيديوهات في الفترة الأخيرة استنجدت بها لانقاذها من الحبس، ودافعت عن نفسها ضد اتهامات ابنتها، ووجهت أكثر من رسالة لابنتها لدفعها للتراجع عن القضية.