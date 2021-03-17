تزامنًا مع يوم الأم .. تعرفوا على 4 نجمات عانين مع تأخر الإنجاب وسعين طويلًا وراء حلم الأمومة

غريزة الأمومة من ضمن الأشياء الهامة التي تسعى إليها العديد من النساء، حيث حرصت عدد من النجمات على الاهتمام بفكرة تكوين الأسرة، إلى جانب اهتمامهن بمشوارهن المهني، وبالرغم من معاناتهن مع تأخر الإنجاب، إلا أنهن رزقن أخيرًا بأطفال وتحقق حلمهن بأن يصبحن أمهات، حتى وإن واجهن صعوبات في فترة ما، وفي التقرير التالي نرصد أبرز النجمات اللاتي عانين مع تأخر الإنجاب تزامنًا مع يوم الأم 2021.

مها أبو عوف

مها أبو عوف الفنانة المصرية الشهيرة، كانت قد أكدت في لقاء لها في برنامج "صاحبة السعادة" عن أنها حاولت أكثر من مرة وسعت وراء حلم الإنجاب، حيث ظلت حوالي 15 عامًا تحاول تلقي العلاج المناسب من أجل إنجاب طفل، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل لفترة طويلة، كما سافرت إلى الخارج من أجل البحث عن طرق علاج مناسبة، لكن الأطباء في أمريكا طلبوا منها نسيان الأمر وأكدوا أن فكرة حملها شبه مستحيلة كما نصحوها بتبني طفل.

كما أكدت الفنانة القديرة أن الأطباء أيضًا رأوا أنها من من الأفضل أن تقوم باستئصال الرحم، حتى لا تمر بحالات الحمل الكاذب، الذي يعد أحد أكثر الأمراض خطورة التي من الممكن أن تمر بها المرأة، إلا أنها رفضت الأمر وقررت التعايش مع مرضها الذي سبب لها عدم الإنجاب، كما أنها فكرت بالفعل في تبني أحد الأطفال، لكن بعد فترة طويلة شعرت بحالة من الإعياء والتعب في منطقة البطن، وسرعان ما ذهبت إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية، واكتشفت حملها.

ووصفت مها أبو عوف ما حدث لها وأكدت أنها أصيبت بحالة انهيار من شدة الفرح، خاصة وأن ما حدث معها كان بمثابة معجزة.

جومانا مراد

الفنانة السورية جومانا مراد من بين النجمات اللاتي سعين وراء فكرة الإنجاب لسنوات طويلة، إلى أن رزقت بطفلها الأول محمد، ثم طفليها التوأم علي وديانا، وقالت جومانا عن تأخر الإنجاب في لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي إنها لم تفقد الأمل عندما فشلت محاولتها في الإنجاب أكثر من مرة، وأضافت: "أنا قلت وقتها الواحد مايفقدش الأمل ويكون عنده أمل وربنا دايما بيدي الخير سواء حصل أو لا، والرضا شيء مهم لكن مع السعي.. وأنا حاولت أكتر من مرة لكن عمري مايأست إن الحمل ماحصلش، وكان عندي يقين إن ربنا هيكرمني"

هالة صدقي

الفنانة المصرية هالة صدقي، رغم أنها لم تكن هناك أسباب صحية تمنعها من الإنجاب، إلا أنها من النجمات اللاتي تأخرن لسنوات طويلة في إنجاب أطفال، حيث رزقت بطفليها التوأم مريم ويوسف في عمر كبير، وهو ما جعل البعض يتساءل حينها حول مرورها بأزمة صحية منعتها من الإنجاب في السنوات التي سبقت حملها، أم أن الأمر فقط كان عدم توفيقها في زواجها الأول وعدم رغبتها في إنجاب أطفال في ذلك الوقت.

جومانا بو عيد

الإعلامية اللبنانية جومانا بو عيد ظلت 7 سنوات من زواجها من رجل الأعمال سايد فنيانوس وهي تسعى وراء فكرة الإنجاب، إلى أن رزقت بطفليها التوأم كلوي ومالك، في العام الماضي، وسط حالة من السعادة من قبل متابعيها وأصدقائها.