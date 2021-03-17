فيديو غزل متبادل بين مهند الحمدي وخطيبته بأول ظهور إعلامي لها ويتحدث عن حفل زفافهما

مهند الحمدي النجم السعودي حل ضيفًا على برنامج "Carpool Karaoke بالعربي" الذي يقدمه الإعلامي وسام بريدي عبر شاشة تلفزيون دبي، وتحدث عن علاقته بخطيبته اللبنانية فرح مراد.

مهند الحمدي يفاجئ خطيبته في "كاربول كاريوكي"

وسام بريدي طلب من مهند الحمدي أن يتصل عبر الهاتف بخطيبته ويفاجئها، وهو بالفعل ما قام به مهند، وبمجرد أن أجابته خطيبته أدى لها أغنية "بحبك أنا كتير" للفنان اللبناني وائل كفوري قبل أن تعود وتسأله "انت بالتصوير؟"، وهو ما جعل البعض يؤكد أنها ربما تعرضت للإحراج خاصة وأنها لم تكن على علم مسبق بأنها ستتحدث إليه في البرنامج.

أول ظهور إعلامي لخطيبة مهند الحمدي وغزل متبادل بينهما

خطيبة مهند الحمدي أجابت على سؤال وسام بريدي عن أفضل صفة لا يعرفها أحد لدى مهند فقالت إنه أقوى رجل في العالم، وهو ما جعل خطيبها يدخل في نوبة من الضحك الهستيري، ويعتبر ذلك الظهور الإعلامي الأول لخطيبة النجم السعودي الشهير، عن طريق المداخلة الهاتفية لخطيبها في البرنامج.

كما تغزل مهند بخطيبته ووصفها بأنها تسعد قلبه طوال الوقت قائلا: "فرح ومفرحة قلبي"، ولفت إلى أن زواجهما من المقرر أن يكون قريبًا جدًا، موضحًا أن جائحة كورونا دوت الخليج السبب في تأجيل زواجهما حتى الآن.

أحدث نشاطات مهند الحمدي

الجدير بالذكر أن مهند الحمدي كان قد رد مؤخرًا على شائعات الخلاف مع خطيبته اللبنانية فرح مراد والتي انتشرت في يوم الحب الماضي، حيث وجه الفنان السعودي تهديدا لكل مروجي مثل هذه النوعية من الشائعات، وظهر في فيديو وقال فيه إن هناك من يسعى للشهرة على حساب المشاهير ونشر أخبار غير صحيحة، وأكد مهند الحمدي أنه تواصل مع مروجي هذه الشائعات وهدد بمقاضتهم فقال: "هناك من يسعى للشهرة على حساب المشاهير، بنشر خبر عن خلاف بيني وبين خطيبتي، ويأتي ذلك في يوم الفلانتين، وقد تواصلت مع مروجي هذه الأخبار الذين يستغلون حديث طريف بين وخطيبتي من أجل الشهرة، وأخبرتهم أنني سوف اقاضيهم في حال تكرر هذا الأمر"

وكان أحدث أعمال مهند الحمدي هو مشاركته في تقديم برنامج "إنت مين- The Masked Singer" الذي كان أحد أعضاء لجنة المحققين فيه مع كل من الفنان قصي خولي، وحسن الرداد، وسيرين عبدالنور، كما شارك في بطولة مسلسل "دفعة بيروت" والذي عرض خلال الفترة الماضية على منصة شاهد.