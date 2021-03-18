عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا لأول مرة.. بالفيديو

عمرو دياب كشف قصة إصابته بفيروس كورونا لأول مرة في حفله الأخير بالقاهرة، وتحدث للجمهور عن تلك الفترة وتوقف أعماله بسبب إصابته.

عمرو دياب يتحدث عن قصة إصابته بكورونا

وفاجأ عمرو دياب الجمهور في حفله الأخير بالقاهرة، بالكشف عن قصة إصابته بكورونا في الصيف الماضي لأول مرة، وقال إنه سجل وقتها أغنية "أهي أهي" مع مطربة يونانية، وكان ينوي تصوير الأغنية في اليونان معها، ولكن ظروف إصابته بفيروس كورونا منعته من السفر إلى اليونان وتصوير الأغنية، وأعلن بذلك قصة إصابته لأول مرة بالفيروس للجمهور.

عمرو دياب يعود للحفلات في القاهرة

وعاد عمرو دياب من دبي في الأيام الأخيرة، بعد شهور قضاها بها منذ رأس السنة 2021، واستأنف نشاطه الفني في القاهرة، وعلى رأسها إحيائه لحفل جماهيري خاص في القاهرة، والذي تحدث به عن قصة إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى حفل خاص آخر مع إحدى شركات الاتصالات، والذي غنى به مع مجموعة من المواهب الشابة والصاعدة.

وشهد حفل عمرو دياب الأخير عدة لقطات أثارت الجدل ومنها تعرض الهضبة للسقوط على خشبة المسرح بشكل مفاجئ أثناء غناء أغنية "يا أنا يا لا" من ألبومه الأخير، والتقط الجمهور المتواجد في الحفل هذا السقوط لكن حاول النجم المصري أن يعالج هذا الموقف المحرج الذي وقع له بالوقوف سريعا والعودة للغناء في وقت ردد كلمات "عادي عادي" في إشارة منه أن الموقف حدث بشكل طبيعي، وقد انتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد آلاف المشاهدات، بالإضافة إلى حضور ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الحفل.

عمرو دياب ودينا الشربيني يثيران التساؤلات

ومازالت علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني محل تساؤل من الجمهور في الفترة الأخيرة، ورغم انفصالهما منذ نهاية العام الماضي، إلا ان الهضبة فاجأ صناع مسلسل دينا الشربيني الجديد "قصر النيل" بإهدائهم عطره الجديد، وهو ما أثار التساؤلات حول عودتهما مجدداً، وذلك بعدما أثار عمرو دياب الجدل أيضاً بسبب فيديو إعلان عطره الذي صوره في دبي وطرحه الشهر الماضي.