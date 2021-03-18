وفاة المطربة السورية ميادة بسيليس بعد صراع مع السرطان والنجوم ينعونها

ميادة بسيليس، المطربة السورية الكبيرة، توفيت اليوم عن عمر يناهز 54 عاماً وبعد صراع مع مرض السرطان في الأيام الأخيرة، ونعاها عدد من نجوم الفن برسائل مؤثرة.

وفاة المطربة الكبيرة ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاما

وأعلن اليوم وفاة المطربة السورية الكبيرة ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاماً، وبعد صراع مع مرض السرطان، وأحدث خبر رحيلها حالة حزن كبيرة في الوسط الفني وبين الجمهور على مواقع التواصل، وتذكروا أبرز أغانيها المميزة من مسيرتها، ونعاها عدد من نجوم الفن برسائل مؤثرة، وذلك بعد أيام من إعلان زوجها معاناتها مع مرض السرطان، وطلب من الجمهور الدعاء لها.

النجوم يودعون ميادة بسيليس برسائل مؤثرة

وتذكر الفنان يوسف زيدان الفنانة الراحلة ميادة بسيليس، ونشر صورة معها ونعاها قائلاً:" أيقونة مبدعة ...صديقة درب من الحلم والطموح ..هذه المرة لم تكن كذبة الحياة حلوة ..كم أوجعني رحيلك ياميادة ..خسارتك كبيرة في زمن ما أحوجه لابداعك.. تهزمني الكلمات وأنا أشيّع قطعة من القلب .. عزائي لك يا توأم الروح ..سمير".

ونعت الفنانة ديمة قندلفت الراحلة ميادة بسيليس وقالت:" وداعاً, أيتها الصلبة الرقيقة، الباسمة الحزينة.. شكراً ..على كل ما قدمت لنا وللفن السوري ايتها الغائبة الحاضرة.. ميادة بسيليس ليكن ذكرك مؤبداً"، ونعاها الفنان مصطفى الخاني قائلاً:" كم نحن بحاجة لأشخاص نبلاء مثلك يتمتعون بكل تلك الأخلاق العالية مع كل هذا الفن الراقي.. ميادة بسيليس.. لك الرحمة و لذكراك المجد وعلى روحك الطيبة السلام".

ونشر المطرب ناصيف زيتون نعياً مؤثراً لميادة بسيليس وقال:" خبر محزن ومؤلم و خسارة للفن الراقي الحقيقي ميادة بسيليس الفنانة السورية الحلبيّة الكبيرة.. رائعة الصوت والحضور، وداعاً.. عزائي لكل السوريين وللأهل الله يرحمها ويصبر اهلها".

مسيرة الفنانة الراحلة ميادة بسيليس

وبدأت الفنانة الراحلة ميادة بسيليس مسيرتها الفنية وهي في عمر التاسعة، قبل ان تنطلق في مسيرة احترافية منذ الثمانينات، وقدمت عشرات الأعمال المميزة وأبرزها أغنية "كدبك حلو"، والتي حققت لها شهرة كبيرة وحصلت على جائزة أفضل أغنية عربية في 1991، وقدمت ميادة بسيليس عدة ألبومات منها "بقلبي في حكي" و"حنين" وغيرها من الأعمال الغنائية الشهيرة.