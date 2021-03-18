النجوم يعبرون عن صدمتهم بوفاة ريم غزالي ويرثونها بحزن.. وتعليق مؤلم من أمل بوشوشة

وفاة ريم غزالي خبر صدم زملائها الفنانين خاصة بعدما كانت قد تعافت من مرضها بالسرطان قبل فترة، ليعود المرض اليها وتنتكس حالتها الصحية في الآونة الأخيرةن وعبر العديد من الفنانين عن عميق حزنهم على الراحلة ونعوها عبر حساباتهم على السوشيال ميديا وبينهم النجمة الجزائرية أمل بوشوشة.

النجوم يرثون ريم غزالي بكلمات وداعية مؤثرة

النجمة الجزائرية امل بوشوشة رثت مواطنتها وزميلتها الراحلة ريم غزالي بحزن كبير وكتبت تدوينة مؤثرة عبر تويتر جاء فيها :"انا لله وانا اليه راجعون ، خبر صادم و محزن و كئيب، رحلت ريم عن هذه الدنيا تاركة ابتسامتها الجميلة وروحها الطيبة وحسرة في قلوب أهلها و محبيها ، الله يرحمك و يصبر قلب ميمتك واخواتك، عزائي للعائلة الكريمة ولكل محبينك، الله يرحمك و يوسع عليك".

الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي عبرت بدورها عن صدمتها برحيل زميلتها ريم غزالي فأعادت نشر مقطع فيديو لشقيقتها وهي ترثيها عبر انستغرام وعلقت قائلة :" لا حول ولا قوة الا بالله ،انا لله وانا اليه راجعون ".

الفنانة الأردنية ديانا كرزون نشرت صورة الراحلة وقدمت التعازي لأسرتها عبر تويتر وكتبت قائلة :" ريم_غزالي في ذمة الله الله يرحمها و يصبر أهلها و يعوضها .."إنا لله وانا اليه راجعون"".

الفنانة سهيلة بن لشهب نشرت صورة الراحلة عبر حسابها على انستغرام ونعتها بألم حيث كتبت :" ربي يرحمك ويجعل مثواك الجنه يا غزالة الجزائر ."انا لله وانا اليه راجعون"، ربي يصبر اهلها واحبابها على فراقها".

وفاة نجمة ستار اكاديمي ريم غزالي

الوسط الفني والجمهور فجع عصر اليوم بخبر وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي، نجمة ستار أكاديمي السابقة عن عمر 39 عاما وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان في الرأس، وفارقت الحياة في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلنت خبر وفاة ريم غزالي شقيقتها الفنانة سلمى غزالي التي نعتها بألم كبير عبر حسابها على انستغرام من خلال مقطع فيديو قالت فيه :"منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم".

سلمى غزالي ورغم حزنها الكبير على شقيقتها لكنها أكدت بأن الله اختار لها الرحمة بسب أوجاع شقيقتها السابقة وما عانته من مرضها فأضافت قائلة :"ما فارقتني الإبتسامة لأنو أعرف أنو الله أرحم وأكرم اختار لها الأحسن، أدعولها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة".