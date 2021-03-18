نيللي كريم بالفيديو: "الحمد لله فسخت خطوبتي"

نيللي كريم فاجأت الجمهور اليوم بالإعلان عن فسخ خطوبتها رسمياً عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، بعد شهور من الاحتفال بخطبتهما.

نيللي كريم تعلن فسخ خطوبتها

وفاجأت نيللي كريم الجمهور اليوم بالإعلان عن فسخ خطوبتها من خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، وقلت في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي":"الحمد لله فسخت خطوبتي"، وأضافت إنها لا ترى أن حياتها الشخصية مثيرة للجمهور لمتابعتها، وتحب أن يتابع الجمهور أخبار أعمالها الفنية أكثر من الشخصية، قبل أن تؤكد في حديثها فسخ خطبتها.

نيللي كريم تحسم جدل فسخ خطبتها أخيراً

وحسمت نيللي كريم بتصريحاتها الجدل حول مصير خطبتها، خاصة بعد التكهنات في الفترة الأخيرة حول انفصالها عن خطيبها، والتي لم تحسمها نيللي كريم قبل تصريحاتها اليوم، وكانت نيللي كريم قد أثارت الجدل منذ فترة بعد ظهورها في برنامج "السيرة" مع وفاء الكيلاني، وتحدثت عن رغبتها في الزواج مجدداً، وهو ما جعل البعض يعتقد انها فسخت خطبتها، قبل ان توضح حقيقة التصريحات وكشفت ان حديثها كان عن تجارب زواجها السابقة والتي باءت بالفشل.

وكانت نيللي كريم قد احتفلت بخطبتها على رجل الأعمال عمر إسلام في الصيف الماضي، ونشرت عدة صور من لحظة احتفالها بالخطوبة، قبل ان تفسخ خطوبتها في أقل من عام من الاحتفال بها، وقالت نيللي كريم في تصريحاتها للبرنامج إنها لا تخطط لشيء في حياتها أو أعمالها، وتعتمد على الصدفة في ذلك، وضربت مثل بتقديمها الفوازير من قبل عن طريق الصدفة ونفس الأمر مع تقديمها المسلسلات في رمضان.

نيللي كريم تستعد لمسلسل "َضد الكسر"

وتصور نيللي كريم حالياً مشاهد مسلسلها الجديد "ضد الكسر" من أجل عرضه في موسم رمضان المقبل، ويشاركها البطولة محمد فراج ومصطفى درويش وتارا عماد وعدد من النجوم الشباب، وتدور قصته حول فتاة من منطقة شعبية تتجه إلى نشر فيديوهات لها على مواقع التواصل قبل أن تحقق شهرة كبيرة في ذلك المجال وتتغير حياتها بسبب شهرتها، وتدور قصة المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي، وذللك بعد تجربتها العام الماضي في الكوميديا من خلال مسلسل"بـ100 وش".