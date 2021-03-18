كشف موقع filmneweurope عن انطلاق مهرجان فيلنيوس السينمائي الدولي السادس والعشرون في الفترة من اليوم 18 مارس الجارى إلى 24 أبريل المقبل، في أفضل 6 فنادق بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، وذلك مع فرد سجادة حمراء لاستقبال نجوم المهرجان.
وكشف الموقع عن تحويل المئات من غرف الفنادق إلى غرف عرض سينمائي، لجميع أفلام المهرجان وهي المرة الأولى التي يتعاون فيها صناع الأفلام والفنادق لإيجاد حل لمعضلة تقديم المهرجانات عبرالإنترنت.
وقال ألجيرداس راماشكا، الرئيس التنفيذي لمهرجان فيلنيوس السينمائي الدولي عن فكرة تحويل الغرف إلي غرف عرض، "نحن نساعد الناس على إعادة توجيه انتباههم إلى أفكارأكثر إيجابية.".
يتضمن برنامج المهرجان 104 فيلمًا طويلا و44 فيلمًا قصيرًا ويشهد المهرجان العرض العالمي الأول لفيلم People We Know Are Confused للمخرج الليتواني توماس سموكيس.
المهرجان مدعوم من قبل مركزالسينما الليتوانية، وبرعاية المجلس الليتواني للثقافة، وبرنامج الوسائط الإبداعية في أوروبا التابع للمفوضية الأوروبية، وبلدية مدينة فيلنيوس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقامة مهرجان فيلنيوس السينمائي بالعاصمة الليتوانية داخل 6 فنادق بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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