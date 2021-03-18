كشف موقع filmneweurope عن غلق دور العرض السينمائي في بولندا من جديد وذلك بسبب فيروس كورونا، حيث أعلنت الحكومة البولندية أنه سيتم إغلاق دور السينما في منطقتي Mazowieckie و Lubuskie إلى جانب المسارح والفنادق والمطاعم وذلك بسبب تزايد اصابات فيروس كورونا.
وكشف الموقع عن تصريحات وزير الصحة آدم نيدزيلسكي والذي قال إن قيود الإغلاق ستطبق على الأقل حتى 28 مارس الجاري، وأنه سيتم إغلاق دورالسينما في وارسو والمدن الأخرى في هذه المناطق.
ومن جانبه قال رومان جوتيك المؤسس المشارك لشركة Gutek Film Distribution ومالك سينما Muranów في وارسو، في بيان إنه يتفهم العودة إلى القيود للحد من انتشارالفيروس ومع ذلك ، فإن القرارات المتعلقة بدورالسينما يتم الإعلان عنها بين ليلة وضحاها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا تغلق دور العرض السينمائي بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.