شاهد.. مي كساب تظهر بفستان أسود أنيق

نشرت الفنانة مي كساب صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ظهرت مي كساب بفستان أسود أنيق، ذي أكمام طويلة، ومزود بحزام أسود من المنتصف، مع شكل لامع أعلي كتفها الأيمن. ومن الناحية الجمالية، تركت مي كساب شعرها منسدلًا علي أكتافها، مع وضع ميك أب جرئ، وأحمر شفاه باللون الأحمر الجريء. وعلقت مي كساب علي الصورة: "صباحكم خير ورزق وصحة وسعادة". وجاءت التعليقات من قبل متابعيها كالآتي: - يا صباح الهنا يا ست الحلوين بحبك - انتي عسل ومحترمة صباحك فل - قمر يا ميوي يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب، مسلسل "اللعبة 2" بطولة هشام ماجد، وشيكو، ورانيا يوسف، ومن إخراج معتز التوني.

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