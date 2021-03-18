هنا الزاهد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

هنا الزاهد أعلنت اليوم إصابتها بفيروس كورونا، ووجهت تحذيراً إلى المخالطين لها في الفترة الأخيرة، خاصة لزملائها في مسلسل "النمر" مع محمد إمام.

إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا وتحذر المخالطين

وأعلنت اليوم الفنانة هنا الزاهد إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت تدوينة على حسابها بفيسبوك حذرت به المخالطين لها في الفترة الأخيرة وطالبتهم بالإطمئنان على أنفسهم، وقالت:"أنا إيجابي كورونا.. اي حد شافني او اتعامل معايا ياريت يحلل و يطمن على نفسه"، وتلقت هنا الزاهد عشرات الرسائل من زملائها وجمهورها للدعاء لها بالشفاء والتعافي من الفيروس بعد إعلان إصابتها.

هنا الزاهد تحتفل بمسلسلها "حلوة الدنيا سكر"

وجاء إعلان إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا، بالتزامن مع احتفالها اليوم بانتهاء حكاية "9 خطوات لقلب الراجل" مع محمد الشرنوبي من مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، وتصدر المسلسل موقع تويتر بسبب تفاعل الجمهور مع أحداث الحلقة الأخيرة من الحكاية، وكذلك بسبب ظهور زوجها أحمد فهمي المفاجيء في الحلقة والمسلسل، وتستمر هنا الزاهد في عرض حكايات مسلسلها في الأيام المقبلة.

هنا الزاهد تنافس في رمضان بمسلسل "النمر"

ويشارك في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" لهنا الزاهد عدد من النجوم مثل محمد كيلاني، وميدو عادل، وليلى عز العرب، ومحمد الشرنوبي، وحنان سليمان، وبسنت النبراوي، وياسمين رحمي، ومحمود عبدالمغني وأحمد حاتم وغيرهم، وتدور قصته في إطار قصص منفصلة، ويعتبر أول بطولاتها المنفردة في الدراما وفي مسيرتها.

وتشارك هنا الزاهد في موسم رمضان المقبل في مسلسل "النمر" مع محمد إمام، وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل بوسترات تشويقية للمسلسل والتي تصدرتها هنا الزاهد، بجانب عدد من النجوم مثل نرمين الفقي ومحمد رياض وبيومي فؤاد وغيرهم، وتوقفت هنا الزاهد عن تصوير المسلسل في الفترة الحالية بعد إصابتها بفيروس كورونا أثناء تصوير العمل، وتنتظر إجراء مسحة جديدة الفترة المقبلة قبل العودة إلى التصوير.