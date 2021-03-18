إليسا تحكي تجربتها مع التعرض للتنمر وترد على الساخرين من شكل فمها

إليسا واصلت تقديم تجارب حياتها في "بودكاست إليسا" على تطبيق أنغامي، وقدمت في حلقة هذا الاسبوع تجربتها مع التعرض للتنمر، وردت على الساخرين منها من خلال حديثها.

إليسا تحكي تجربتها مع التنمر:"كنت ضحية وأطلقوا علي ألقاب ساخرة"

وتحدثت إليسا في الحلقة السادسة من "بودكاست إليسا" على تطبيق أنغامي على التنمر، وقالت إنها إحدى ضحايا التنمر، وتعرضت لكافة أشكال التنمر سواء على شكلها أو آراءها وغيرها، وأضافت إنها في بداياتها أطلق عليها لقب "أم الشرشف" للسخرية منها والتننمر عليها، وأضافت إنه إلى الآن مازال البعض يسخر منها بهذا اللقب، وعلقت إليسا على الحلقة الجديدة بتويتر وقالت:" عن يللي تنمّروا عليي شكلًا ومضمونًا وعن تفاصيل تجربتي مع التنمّر رح إحكي بهالحلقة من بودكاست إليسا".

إليسا توجه رسالة لضحايا التنمر

وقالت إليسا إنها تريد نقل تجربتها للآخرين للاستفادة من طريقة تعاملها مع التنمر، وعدم التأثر بالتعليقات والسخرية حتى لا يفقدوا الثقة بأنفسهم، ووجهت عدة نصائح للجمهور وقالت إن التنمر قد يسبب عدة كوارث خاصة للأطفال والذين قد يلجئوا إلى الانتحار بسبب التنمر أو الغياب عن المدرسة خوفاً من التنمر، وأضافت إن المتنمرين هم في الغالب ضحايا للتنمر أيضاً ويعانون من أزمات نفسية.

إليسا ترد على المتنمرين على شكل فمها

وردت إليسا على الساخرين من شكل فمها والتنمر على شكلها، وقالت إنها استخدمت الانتقادات التي تعرضت لها في بداياتها والتنمر على شكلها في جلسة التصوير الأخيرة في ألبومها الأخير، وذلك للرد على المتنمرين والتأكيد على عدم تأثرها، ووجهت حديثها للمتنمرين على شكلها ونصحتهم بالتركيز على بناء أنفسهم والاستفادة من تجربتها ومسيرتها بدلاً من التنمر عليها، وكشفت إليسا في نهاية البودكاست عن دور والدها في بناء شخصيتها وفي مواجهة التنمر وبناء شخصيتها ونجاحها.

وقدمت إليسا في الحلقات السابقة عدد من القضايا المجتمعية وكذلك تجارب من مسيرتها الفنية وكواليس أغانيها، بالإضافة إلى حديثها عن قضايا المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتحكي إليسا في البودكاست الخاص بها عدة تجارب من مسيرتها الفنية والحياتية للجمهور على تطبيق "أنغامي".