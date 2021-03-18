محمد حماقي يتخطى النصف مليون مشاهدة بـ”حياتك في صورة”

تخطى الفنان محمد حماقي النصف مليون مشاهدة بأحدث أغنياته المصورة "حياتك في صورة"، ذلك بعد مرور يومين على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "حياتك في صورة" من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تميم.

وتقول كلمات الأغنية: "ضحكة بتطلع م القلب بنعيشها أنا وانت في حب ونقول للوقت يفوت بشويش مع بعض لحد الفجر أنا وانت في نفس الكادر أجمل من كده يا حبيبي مافيش كل دقة في قلبي بتناديك كل حضن أنا باخده من عينيك كل لحظة بعيشها بين إيديك تسوى عندي حياة كل صورة بتحكي في حكايات لما نكبر تبقى ذكريات ده اللي عدى حبيبي واللي فات مستحيل ننساه حياتك في صورة بكرة تبقى ذكرى أحلى أيام لعيونك قلبي اتشد طول ما انت معايا بجد العالم كله مايلزمنيش ده أنا بيني وبينك وعد نفضل دايمًا مع بعض وإيديك في إيديا مابتسيبنيش كل دقة في قلبي بتناديك كل حضن أنا باخده من عينيك كل لحظة بعيشها بين إيديك تسوى عندي حياة كل صورة بتحكي في حكايات لما نكبر تبقى ذكريات ده اللي عدى حبيبي واللي فات مستحيل ننساه حياتك في صورة بكرة تبقى ذكرى أحلى أيام".

يذكر أن آخر أعمال حماقي أغنية "هو ده حبيبي" من كلمات تركي آل شيخ، ألحان عمرو مصطفى، مكس وماستر تميم.