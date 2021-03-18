حملة تضامن واسعة من الجمهور والمشاهير مع منى السابر بعد الحكم بسجنها بسبب ابنتها

منى السابر والدة حلا الترك استقطبت حملة تضامن واسعة من رواد السوشيال ميديا والعديد من المشاهير في الساعات الماضية بعدما باتت مهددة بالسجن لمدة عام كامل وفق الحكم النهائي من المحكمة في القضية التي رفعتها ضدّها ابنتها حلا الترك بتهمة أخذها منها مبلغ يقدر بـ ٢٠٠ ألف ريال بحريني، فنشط رواد السوشيال ميديا والعديد من المشاهير بإطلاق حملات تضامن تحت عنوان "انقذوا منى السابر".

حملة تضامن واسعة مع منى السابر

"انقذوا منى السابر" و"كلنا منى السابر" دوت الخليج عناوين الهاشتاغات التي اقتحمت حسابات السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة حيث قاد العديد من نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي حملات تضامن واسعة مع منى السابر عبر تويتر وانستغرام بعد قرار سجن الأخيرة بسبب قضيتها مع ابنتها حلا الترك التي شهدت ضدها ما جعل المحكمة تصدر قرارا بسجن الوالدة.

النشطاء هاجموا بشدة الفنانة البحرينية حلا الترك ووصفوها بأنها "عاقة لوالدتها" واستغربوا تصرفها مع والدتها وتسببها بسجنها رغم ما عانته والدتها من ظلم وألم الفراق لسنوات عديدة خاصة بعدما تم حسب حضانة اطفالها منها قبل سنوات عقب زواج طليقها المنتج البحريني محمد الترك من الفنانة المغربية دنيا بطمة، وطالبوا حلا الترك بأن تحل القضية بشكل ودي مع والدتها وسحب الدعوة وذكروها بالأمثال المتدوالة عن الأم وبينها أن "الجنة تحت أقدام الأمهات".

وانضم لنشطاء السوشيال ميديا العديد من المشاهير وابرزهم مي العيدان التي رفعت طالبت برفع شعار "كلنا منى السابر" وكتبت في تدوينة لها عبر ستوري حسابها على انستغرام :"علينا ان نرفع شعار كلنا منى السابر، فليس هناك اغلى واعظم من الأم".

الاعلامي الإماراتي صالح الجسمي بدوره أطل بمقطع فيديو علق فيه على قضية منى السابر مع ابنتها معلنا تضامنه وتعاطفه الكبير مع الوالدة منى السابر، ووصف مسألة رفع حلا الترك دعوى على والدتها بأنها "كارثة"، مناشدا المسؤولين في البحرين بسداد المبلغ او السماح بالتبرعات للوالدة لتسدد المبلغ المطلوب.

صالح الجسمي وجه رسالة قوية الى حلا الترك قائلا لها :"كيف يهنى لك طعامك ونومك وانت مجرجرة امك في المحاكم والسجن؟".

من جهته الاعلامي الكويتي حمد قلم طالب الجميع بعمل "انفولو" وبلوك لحسابات حلا الترك بكونها لا تصلح بأن تكون قدوة امام "عيالنا"، ودعا الله بأن تخرج منى السابر من أزمتها.

الحكم بالسجن على منى السابر

وكانت منى السابر، والدة حلا الترك، تلقت يوم امس خبر صادم، بصدور حكم المحكمة بحبسها لمدة عام مع التنفيذ، في قضيتها ضد ابنتها حلا الترك، ونشرت فيديو علقت به على الحكم وبكت بعد صدور الحكم.

ونشرت منى السابر فيديو على حسابها بانستقرام، وقالت إنها تواجه نفس الحكم الأول بالحبس بعد الاستئناف، ولكن هناك وقت من أجل تقديم طعن للمحكمة من أجل تغيير الحكم لكونها حاضنة وأم لطفل في الوقت الحالي، وأضافت إنها ستبدأ في الإجراءات ولكنها ستلتزم وقت أطول خاصة بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا.

ولم تتمالك منى السابر دموعها أثناء الحديث عن الحكم في القضية، وقالت إنها طوال الفترة الماضية التزمت الصمت من أجل انتظارها للحكم النهائي في القضية، وكشفت إنها لم تكن تتوقع ان ابنتها حلا الترك ستحضر للشهادة ضدها في المحكمة، ولم تتوقع ان تقول مثل هذا الكلام ضدها في المحكمة وشعرت بالصدمة، بسبب وقوف ابنتها ضدها، وأكدت ان والدها وجدتها هم من وراء القضية وهم السبب في ذلك.