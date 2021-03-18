الحزن يعتصر قلوب نجوم سوريا بعد رحيل الفنانة المحبوبة ميادة بسيليس

ميادة بسيليس المطربة السورية الكبيرة أحدث خبر وفاتها مساء أمس صدمة لمحبيها وزملائها في الوسط الفني السوري، الذين سيطرت عليهم حالة من الحزن ونعى العديد منهم الفنانة الراحلة بكلمات مبكية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سلاف فواخرجي عن رحيل ميادة بسيليس: "حجرة من حجارة قلعة حلب وقعت"

سلاف فواخرجي الفنانة السورية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة للفنانة الراحلة ميادة بسيليس أكدت فيها على مدى التأثير الكبير الذي تركته الراحلة في وجدان الجمهور بسبب فنها الأصيل، حيث وصفت سلاف فواخرجي رحيل ميادة بسيليس بكونه يشبه سقوط حجر من أحجار قلعة حلب بسوريا، كما أكدت عن مدى الحزن الذي يسيطر على كل سوري بعد وفاة الفنانة ميادة بسيليس فكتبت : "حجرة من حجارة قلعة حلب وقعت..‎وعند كل سوري فينا في غصة ودمعة نزلت..‎شقفة من القلب إنت.. ‎شي بيشبه الوجدان إنت.. ‎شجرة غرقانة بالأرض ومفرعة بالسما إنت..‎أم وبنت وأخت..‎ومتل كل شي حلو إنت.. ‎الله معك يا ميادة .. يا حبيبة"

الفنانة مها المصري : "رحيل ميادة بسيليس خسارة كبيرة للفن السوري"

رشا شربتجي المخرجة السورية نعت الفنانة ميادة بسيليس عبر حسابها على "انستجرام"، وأكدت أن رحيلها يشكل خسارة كبيرة ولا تعوض، كما أكدت على أن ذكرى الراحلة سوف تظل باقية في الوجدان بسبب موهبتها وانسانيتها التي لا تنسى فكتبت رشا شربتجي: "الفنانة الكبيرة ميادة بسيليس في ذمة الله، يا الله ما أبشع هالخبر... خسارة كبيرة كبيرة كبيرة لا تعوض، سكت الكلام والله فعلاً ما في شي مستاهل ما في شي حرزان... ليكن ذكرك مؤبداً..أنتي وصوتك وإنسانيتك لح تبقي بقلوبنا وداعاً لهالابتسامة الحلوة الله يرحمك".

مها المصري الفنانة السورية علقت أيضا على وفاة ميادة بسيليس عبر حسابها على "فيس بوك" فكتبت: "خسارة كبيرة للفن السوري وفاة الفنانة الكبيرة ميادة بسيليس لروحها الرحمة والسلام.. ولذويها ومحبيها الصبر".

نجوم سوريا ينعون الفنانة الراحلة ميادة بسيليس

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باسم ياخور النجم السوري نشر كذلك صور للنجمة الراحلة عبر حسابه على "انستجرام"، وأكد على حالة الحزن الذي تسبب فيها هذا الخبر الحزين، فكتب: "كم هو محزن خبر رحيلك ايتها الفراشة الممتلئة بالأحاسيس والجمال، وداعا ميادة بسيليس".

الفنانة ديما بياعة نشرت كذلك فيديو لأحد أغاني الفنانة السورية الراحلة وقدمت العزاء لزوجها الموسيقار سمير كويفاتي فكتبت : "ميادة بسيليس الصوت الملائكي لروحك السلام من ارق واطيب الناس عزائنا لزوجها الاستاذ سمير كويفاتي وعائلتها ولكل سوريا ومحبينها الله يصبركن"، وقد نعى ايضا الفنان طلال مارديني الراحلة فكتب عبر حسابه على "انستجرام" : "الرحمة لروحك ميادة بسيليس في ذمة الله"، كما علق العديد من النجوم العرب على وفاة الفنانة ميادة بسيليس التي توفيت عن عمر يناهز الـ54 عاما متأثرة بإصابتها بمرض السرطان الذي أعلن عن إصابتها به في الفترة الأخيرة