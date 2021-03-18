فوز الفهد تعلن حملها بطفلها الأول: "اللهم عوض صبري بطفل صالح"

فوز الفهد الفاشنيستا الكويتية أثار خبر حملها بطفلها الأول ردود فعل واسعة من قبل زملائها وكذلك الآلاف من متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين حرصوا على تقديم لها التهاني.

فوز الفهد تعلن حملها في طفلها الأول

فوز الفهد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة كشفت من خلالها على حملها بطفلها الأول حيث ظهرت علامات الحمل عليها، وعلقت الفاشنيستا الكويتية كذلك على الصورة التي نشرتها وتمنت أن يعوضها الله بطفل صالح، كما وصفت أن الشعور الذي باتت تعيشه بعد التأكد من حملها بأنه "لا يوصف" على حسب وصفها، وقدمت الشكر لكل من ساندها ودعى لها خلال الفترة الماضية فكتبت فوز الفهد : "اللهم فرح قلبي وآنس وحشتي وعوض صبري وقر عيني بطفل صالح ليس في خلقه زياده ولانقصان يارب العالمين، الحمدلله، الله يرزق كل محروم هذا الشعور الي ما ينوصف.. اشكر كل شخص دعالي وتمنى لي الخير وربي يرزقكم اضعاف ماتتمنون".

النجوم يقدمون التهاني للفاشنيستا فوز الفهد

فوز الفهد تلقت التهاني من العديد من النجوم الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الخبر وتمنوا لها أن يتمم الله حملها على خير فكتبت الفاشنيستا نهى نبيل : "مبروك أحلى شعور بالدنيا ربي يتمم عليج ويفرج قلبج"، كما علقت الفنانة أحلام على خبر حمل فوز الفهد فكتبت: "حبيبتي فوز ألف مبروك ربي يتمم عليج ويسعدك، انتى وعبداللطيف تستاهلين الفرح ما شاء الله تبارك الله"، وكتبت أمل العوضي: "ما شاء الله ألف مبروك والله يتمم عليج علي خير ويسعدج ويبارك لج"، كما علق العديد من النجوم وقدموا التهاني للفاشنيستا الكويتية فوز الفهد منهم الفنانة مريم حسين، وشوق الهادي، وعلي نجم.

فوز الفهد تعلن عن حملها في الذكرى الأولى لزواجها

فوز الفهد كشفت عن زواجها في يوم 17 مارس 2020 من رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف وهو نفس اليوم الذي اختارته لتعلن فيه عن حملها الأول، وكانت الفاشنيستا الكويتية قد واجهت شائعات الحمل بعد الشهور الأولى من زواجها لكنها نفت ذلك وأكدت أنها تعاني من انتفاخ في أمعائها وإصابتها بالقولون، وتزامن ذلك مع زيادة وزنها الذي وصل إلى 58 كيلوجراما، ولفتت إلى أنها تريد أن تخسر ما يقارب الكيلوجرامين لتصل إلى الوزن المثالي الذي اعتادت عليه، وكانت فوز الفهد قد أثارت الجدل في الفترة الماضية بعد أن أعلنت عن استيائها من تقليد البعض لها عندما تقوم بتغيير أي شيء في إطلالتها، وهو ما عرضها للانتقادات الشديدة.