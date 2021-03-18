شيرين رضا تحيى الذكرى الأولى لميلاد والدها

حرصت الفنانة شيرين رضا على إحياء ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل محمود رضا بنشر صورة له، كما وجهت رسالة له قائلة "وحشتنى".

ونشرت شيرين الصورة عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، وعلقت "عيد ميلاد سعيد بابا، وحشتنى".

وكانت الفنان شيرين رضا قد حرصت على التعليق على الاحتفالية الفنية التي نظمتها دار الأوبرا المصرية تحت عنوان "ذكريات الكرنك"، وذلك ضمن الفعاليات المقررة بوزارة الثقافة للاحتفاء باسم الفنان الراحل محمود رضا بعد رحيله، العام الماضى، حيث نشرت الفنانة شيرين رضا عدة صور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من الاحتفالية، وعلقت عليها بكلمات تعكس مدي تأثرها بتلك الاحتفالية.

وكتبت بخصوص ذلك "لما حد كان بيقول على اللي راحوا إنهم لسة موجودين وسطنا، كنت بحس بالمبالغة، إمبارح في حفل الأوبرا، صدقت إن بابا لسه موجود بيننا، مهما قلت مش هقدر أعبرعن مدى امتناني لمعالي الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم برعاية الحفل اللي أثبت إن تأثير بابا على الفن أكبر من اللي كنت أتخيله، وإنه لسة موجود وسطنا وأثره مش هيروح أبداً، .. شكر كتير لفرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني، أرمينيا كامل، وأوركسترا أوبرا القاهرة، يقيادة المايسترو هشام جبر، والمخرج هشام الطلي".

يعد محمود رضا واحد من أساطير الرقص فى مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.