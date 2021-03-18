بالصور.. البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل ”بين السما والأرض”

طرح أبطال مسلسل "بين السما والأرض" البوسترات الدعائية للعمل الذى يتواصل تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستر بمفرده، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمى الذى ظهر عليه كل الأبطال المشاركين فى المسلسل.
مسلسل بين "السماء والأرض" من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.
ويقدم مسلسل "بين السما والأرض" في 15 حلقة خلال شهررمضان القادم .
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