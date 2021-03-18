تزامناً مع عيد الأم ..نجمات خضن معارك قضائية لإستعادة حضانة أطفالهن

خاضت العديد من النجمات معارك طاحنة مع أزواجهن السابقين بغية الحصول على حضانة أطفالهن بعدما اندلعت الخلافات بين الطرفين وطالب كل منهما بحقه بحضانة الأبناء، وانضمت اليهم سابقا والدة حلا الترك، منى السابر، التي ما تزال من تداعيات قضية حضانتها لأولادها الى اليوم مع عائلة زوجها.

وتزامنا مع مناسبة عيد الأم 2021، نلقي نظرة معكم على أبرز النجمات اللواتي خضن معارك قضائية لإستعادة حضانة أولادهن.

والدة حلا الترك

انضمت منى السابر، والدة حلا الترك، قبل سنوات ماضية الى قائمة النجمات اللواتي حاربن بشراسة لحضانة أبنائهن، ورفعت منى السابر حينها دعاوى قضائية لإسترداد أبنائها الثلاثة من زوجها السابق محمد الترك وزوجته دنيا بطمة، ما ادى الى خلافات كبيرة ومشاكسات استمرت لأكثر من عامين بين الطرفين وتدخلت على خط الأزمة حلا الترك التي رفضت بداية العودة لحضن والدتها رغم أنها كانت تحت السن القانونية حينها.

لكن، في العام 2017 وتزامنا حينها مع مناسبة عيد الأم، انتصر القضاء البحريني لمنى السابر واستطاعت انتزاع الحق بحضانة اولادها الثلاثة: حلا وعبدالله ومحمد الترك بعد سنوات من حرمانها وابتعادها عن ابنائها عقب زواج طليقها محمد الترك، لينصف القضاء أمومتها، إلا ان الحكم ترك الخيار لحلا الترك بحق العودة لوالدها بعد بلوغها السن القانوني، وبالفعل عادت الفنانة المراهقة الى والدها بعدما أتمت عامها الـ 16 قبل حوالي عامين.

نادين الراسي

الممثلة اللبنانية نادين الراسي من النجمات اللبنانيات اللواتي عانين بشدة في أروقة المحاكم للحصول على الحق بحضانة ولديها من طليقها جيسيكار ابي نادر، وخاض الطرفين معارك قضائية وخلافات علنية بينهما استمرت طيلة عام، إلا ان نادين التي نجحت في استعادة أبنائها لفترة قليلة، لم تهنئ بهذا الحكم حيث قدم طليقها طعناً لصالحه وبات ولديه بعهدته.

نادين الراسي تنشر من وقت لآخر تدوينات مؤثرة تعبّر فيها عن صعوبة تأقلهما بالحياة اليومية جراء افتقادها لأولادها وليومياتهم حيث لا تستطيع اللقاء بهم الا في فترات محددة وفق حكم القضاء.

انغام

الفنانة المصرية أنغام اضطرت لسنوات لإخفاء زيجتها السابقة من الممثل احمد عز كي لا يحق لطليقها السابق الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي بأن يأخذ حضانة ابنها منها، لكن وقبل حوالي 4 أعوام، وتحديدا في العام 2017، أثار طليقها الشلبي ضجة كبيرة لمطالبته بحضانة ابنه الصغير منها، وتمكن من الحصول على قرار من محكمة الأحوال الشخصية في الكويت بضبط وإحضار الفنانة المصرية أنغام فور وصولها إلى مطارات الكويت تنفيذاً لقرار قضائي يقضي بالسماح له برؤية ابنه، لكن أنغام سارعت حينها الى حل هذه المسألة بعيدا عن الأضواء والاعلام بغية الاحتقاظ بحضانة ابنها معها في مصر.

وفاء مكي

الفنانة البحريينة وفاء مكي عانت طيلة سنوات من الخلافات مع طليقها على حضانة أبنائها، لتحتفل قبل عامين بصدور حكم لصالحها حيث أصبح أبناءها رسميا في حضانتها.

مي حريري

مي حريري تنضم للقائمة بعد خوضها معارك قضائية مع طليقها رجل الأعمال أسامة شعبان للحصول على حضانة ابنتها "سارة"، وتصدرت حينها خلافات الطرفين على حضانة ابنتهما الإعلام لتنجح في بادئ الأمر مي حريري بالحكم، لكنها اضطرت للتنازل عن القضية بعد ذلك بسبب ملابسات لم تكشف عنها.

وكتبت حينها مي حريري بعد اضطرارها للتنازل عن حضانة ابنتها في سبتمبر 2018 لصالح طليقها أسامة شعبان:" من أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي ومن أهمها وبعد تفكير وعذاب وقهر ممزوجان معاً هو قرار اليوم ، سأفارق الجزء الأكبر من روحي اليوم سأفارق من حاربت لأجل بقائها بحضني".