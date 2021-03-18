أحدث ظهور للفنانة عفاف رشاد بعد خلع الحجاب يحيّر الجمهور .. اكتشفوا سبب التغيير

عفاف رشاد الفنانة المصرية تصدرت اهتمامات الجمهور، ومحركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعدما قامت بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها على فيسبوك، فاجئت بها الجمهور بسبب ملامحها المختلفة تمامًا عن ظهورها السابق، إضافة إلى خلعها الحجاب الذي كانت قد ارتدته منذ أعوام.

عفاف رشاد تتصدر الترند بسبب أحدث ظهور

عفاف رشاد الفنانة المصرية البالغة من العمر 63 عامًا ظهرت في الصورة بمظهر شبابي، وأسدلت شعرها الأشقر على كتفيها واكتفت بوضع المكياج الخفيف، واعتبر البعض أن ملامحها باتت أصغر كثيرًا عن ذي قبل كما أصبحت أنحف، كذلك شبه البعض ملامحها بالنجمة العالمية جينيفر لوبيز، بسبب لون بشرة كل منهما وشعرهما.

هل تلاعبت عفاف رشاد في أحدث صورها؟

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ويبدو أن سبب ظهور عفاف رشاد بهذه الملامح المختلفة، وتصدرها الترند، هو استخدامها أحد برامج تعديل الصور التي صنعت فارقًا، وتحديدًا في منطقة الذقن وشكل الأنف الذي بات أصغر قليلًا، حيث كانت ملامح وجهها مختلفة تمامًا عن صورة أخرى حديثة ظهرت فيها مؤخرًا مع أحد المقربين منها، كانت ملامحها فيها طبيعية كما كانت بوزن زائد عن الصورة الحديثة التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها صرحت عفاف رشاد وأكدت أنها لم تكن تتوقع أن تحدث صورتها كل هذا الجدل، مؤكدة أنها اعتادت على عدم وضع مساحيق التجميل بشكل مبالغ فيه وهو ما يجعل بشرتها نقية وصافية، وتحرص الفنانة المصرية على مشاركة متابعيها بلقطات من حياتها اليومية باستمرار سواء بمفردها أو مع أصدقائها، كما أنها خلعت الحجاب مؤخرًا رغم ارتدائها له منذ عام 2014.

معلومات عن عفاف رشاد

الجدير بالذكر أن عفاف رشاد ممثلة مصرية، ولدت بمدينة القاهرة في عام 1957، وتخرجت في المعهد العالي للموسيقى، وعملت في معظم مشوارها الفني في الدراما التليفزيونية، ومن أشهر مسلسلاتها "آدم وجميلة" و"يا رجال العالم اتحدوا" و"نحن لا نزرع الشوك" و"نصف ربيع الآخر" و"بوابة الحلواني".

أما أحدث أعمال عفاف رشاد كان دورها في مسلسل "الاختيار" الذي عرض في رمضان الماضي حيث قامت بدور والدة خالد الذي قام بدوره الفنان إسلام جمال، أحد جيران بطل العمل، والمسلسل قام ببطولته كل من أمير كرارة وأحمد العوضي وحنان يوسف ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم وعدد من ضيوف الشرف منهم إياد نصار وأحمد السقا وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد إمام وغيرهم، والعمل من إخراج بيتر ميمي.