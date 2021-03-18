فيديو دنيا بطمة ترقص احتفالا بخروج شقيقتها ابتسام من السجن

ابتسام بطمة شقيقة الفنانة دنيا بطمة وجهت رسالة لمتابعيها وكل من ساندها خلال محنة سجنها في الشهور الماضية، كما أثارت جدلا واسعا بعد ظهورها مع شقيقتها الفنانة دنيا بطمة أثناء رقصهما احتفالا بخروجها من السجن.

ابتسام بطمة توجه رسالة لمسانديها في أزمة سجنها

ابتسام بطمة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة شكرت من خلالها جميع أصدقائها ومتابعيها الذين ساندوها خلال الشهور الماضية وتحديدا في فترة سجنها لمدة عام على خلفية قضية المشاهير المعروفة بـ"حمزة مون بيبي"، ابتسام بطمة أكدت في رسالتها أنها لن تنسى الدور الذي قام به أصدقاؤها الذين وصفتهم بـ"الأوفياء" خلال هذه المحنة التي مرت بها، وأكدت على كامل حبها وتقديرها لما قاموا به فكتبت ابتسام بطمة: "شكرا لكل حبايبي وأصدقائي الاوفياء والصفحات واليوتوبرز اللي منساونيس منساش وقفتكم معانا، والله يسلمكم وينجيكم والله يخليكم ليا احبكم والله".

ابتسام بطمة تثير الجدل برقصها مع شقيقتها احتفالا بخروجها من السجن

دنيا بطمة احتفلت بخروج شقيقتها ابتسام بطمة من السجن بشكل مختلف حيث قامت بالغناء أثناء حفل أقامته أسرتها على خلفية خروج ابتسام من السجن، وسيطر على الحفل الأغاني التراثية المغربية، وشهد حضورا كبيرا من أفراد أسرة وأصدقاء الشقيقتين، وظهرت كل من الفنانة المغربية دنيا وابتسام بطمة وهما ترقصان على إحدى الأغاني في الحفل مما أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث استنكر بعضهم فكرة الاحتفال بهذه المناسبة، بينما علقت ابتسام بطمة على ما قامت به شقيقتها دنيا بطمة وتنفيذها لهذا الحفل حيث كتبت تعليقا عبر خاصية "الاستوري" تشيد فيه بدور شقيقتها: "طاب العمر بك يا أختي، وطبت لي أنت عمرا".

خروج ابتسام بطمة من السجن

ابتسام بطمة انهت فترة عقوبتها في السجن والتي وصلت لمدة عام وذلك على خلفية قضية "حمزة مون بيبي"، وقد انتشر لها فيديو في الأيام الماضية اثناء لحظة خروجها من سجن الأوداية في المغرب، وظهرت ابتسام بطمة في الفيديو وهي تضع حقائبها في السيارة التي تواجدت أمام السجن من أجل نقلها، ورفضت ابتسام بطمة الرد او الحديث مع وسائل الإعلام التي كانت في انتظارها، وقد احتفلت في وقتها الفنانة دنيا بطمة بخروج شقيقتها حيث نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" رسالة قصيرة كتبت فيها : "صباح الخير جميعا، اليوم هو أجمل يوم في حياتي"، وقد تردد أن كل من مصممة الأزياء عائشة عياش و أسامة جعمي وهما المتهمين كذلك في القضية قد تم الإفراج عنهما بعد انقضاء مدة عقوبتهما.