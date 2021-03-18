نجل الفنان الراحل مشاري البلام بديلا لوالده في بطولة مسلسل "بيت الذل" رمضان 2021.. صورة

صالح مشاري البلام نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام تم الإعلان عن انضمامه لأبطال مسلسل "بيت الذل" الذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2021، بمشاركة العديد من النجوم، والذي يعتبر كذلك من آخر الأعمال التي شارك في بطولتها والده الراحل.

صمود الكندري تعلن انضمام نجل مشاري البلام لمسلسل "بيت الذل"

صمود الكندري الفنانة والمنتجة الكويتية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة للفنان الراحل مشاري البلام مع نجله صالح، وقد وجهت صمود الكندري الشكر لابن الفنان الراحل بسبب انضمامه لبطولة مسلسل "بيت الذل" والذي يعتبر من الأعمال الأخيرة التي شارك فيها والده قبل رحيله، وكشفت الفنانة الكويتية أن صالح مشاري البلام يشكل ظهوره في بطولة المسلسل بصمة واضحة فكتبت صمود الكندري تعليقا على الصورة قالت فيه: "صالح مشاري البلام شكرا لوجودك في مسلسل الراحل فقيدنا مشاري البلام شكرا لتواجدك بالعمل في آخر أيام التصوير، ظهورك مميز وله بصمه رحم الله والدك واطال الله بعمرك (بيت الذل) رمضان ٢٠٢١".

صالح مشاري البلام: "أشكر صمود الكندري علي منحي هذه الفرصة"

صالح مشاري البلام علق أيضا على مشاركته في مسلسل "بيت الذل" ووجه التحية للمنتجة صمود الكندري التي منحته هذه الفرصة من أجل الانضمام للعمل، فكتب عبر حسابه على "انستجرام" تعليقا قال فيه : "تشرفت بالمشاركة في مسلسل (بيت الذل) وأشكر الفنانة صمود الكندري علي منحي هذه الفرصة (بيت الذل) رمضان 2021"، وقد علقت الإعلامية مي العيدان على مشاركة نجل مشاري البلام في مسلسل "بيت الذل" عبر حسابها على "انستجرام" حيث اوضحت أن الفنان الشاب سوف يشارك بديلا لوالده في العمل فكتبت: "صالح ابن مشاري البلام بديل لوالده المرحوم باْذن الله مشاري البلام . . الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

الانتهاء من تصوير مسلسل "بيت الذل"

"بيت الذل" يعتبر من آخر الأعمال التي شارك في بطولتها الفنان مشاري البلام، حيث بدأ تصويره قبل اسابيع قليلة من وفاته، وقد أعلنت المنتجة والفنانة صمود الكندري على الانتهاء من تصوير المسلسل خلال الأيام الماضية حيث نشرت صورة جماعية لفريق العمل ووجهت لهم التحية على الجهد الكبير الذي بذل من أجل انهاء المسلسل قبل بداية شهر رمضان القادم، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان عبدالرحمن العقل، و نجاح الخطيب، ومحمد الأنصاري، وإيمان فيصل، وإيمان الحسيني، ولولوة الملا، والعمل من تأليف منى النوفلي، وإخراج أحمد الفردان.

يذكر أن نجل الفنان مشاري البلام قد شارك من قبل في مجموعة من الأعمال المسرحية والتي من بينها مسرحية "ذا موتيل"، ومسرحية "حالة وفاة".