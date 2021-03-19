"حلا الترك خسرتني وما بدي أشوفها".. منى السابر تكشف صعوبة موقفها القانوني بعد حكم حبسها

منى السابر علقت مجددًا على أزمة قضيتها مع ابنتها المطربة البحرينية حلا الترك والتي تم الحكم فيها أمس الأربعاء، بسجنها لمدة عام مع التنفيذ، وذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ET بالعربي".

منى السابر تعبر عن صدمتها من حلا الترك

منى السابر عبرت عن صدمتها مما فعلته ابنتها، وأكدت أنها حتى اللحظة الأخيرة قبل المحاكمة، كانت تتوقع أن تتنازل ابنتها عن القضية، إلا أنها بمجرد النطق بالحكم ضدها شعرت وكأنها تلقت طعنة في صدرها من أقرب الناس إليها، مضيفة: "اللي بيهمني في الموضوع دوت الخليج بنتي، وما كنت اتوقع لآخر لحظة إنها تكمل ما بدأته".

هل من الممكن أن يتم إيقاف حكم حبس منى السابر؟

واستنكرت منى السابر ما صرحت به ابنتها حلا الترك مسبقًا، وتأكيدها على أنها لا تعلم تفاصيل ما يحدث بالقضية، لافتة إلى أن ابنتها إذا كانت لا تعلم شيئًا مثلما تقول فلماذا ذهبت لتشهد ضدها؟، كما أكدت والدة حلا الترك أنها لا تعلم الإجراءات التي من المقرر أن تتم في الأيام المقبلة ومتى سيتم تنفيذ حكم السجن ضدها.

وأكدت منى السابر أنها حتى إذا استطاعت تأمين المبلغ سبب الأزمة، ورده لابنتها بشكل قانوني، فإن ذلك لن يمنع تنفيذ الحكم بسجنها، وأنه من الممكن وقف تنفيذ الحكم في حالة إذا تنازلت ابنتها رسميًا عن القضية.

منى السابر توجه رسالة لابنتها: "خسرتني ما بدي أشوفها"

ووجهت منى السابر رسالة إلى ابنتها حلا الترك وأكدت أنها لن تشعر بما تمر به الآن، إلا عندما تصبح أمًا مثلها، مضيفة: "دوت الخليج فعلا خسرتني، أنا ما بدي إياها تزورني ولا بدي أشوفها ولا تشوفني ولا أسمع صوتها".

وكانت والدة حلا الترك قد خرجت على جمهورها عبر حسابها بإنستجرام، في مقطع فيديو وبكت خلاله عقب الحكم بحبسها، وأوضحت حينها أن هناك وقت من أجل تقديم طعن للمحكمة من أجل تغيير الحكم لكونها حاضنة وأم لطفل في الوقت الحالي، وأضافت إنها ستبدأ في الإجراءات ولكنها ستلتزم وقت أطول خاصة بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا.