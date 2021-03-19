"تسببت في انفصاله عن والدتها ورحل غاضبًا عليها" .. تصريحات صادمة من إلهام شاهين عن والدها في "السيرة"

إلهام شاهين النجمة المصرية حلت ضيفة على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة dmc المصرية، وكشفت إلهام عن الصعوبات التي واجهتها في بداية حياتها، وسبب رفض والدها لدخول مجال التمثيل.

سبب رفض والد إلهام شاهين لدخولها مجال التمثيل

إلهام شاهين أكدت أنها عندما أبلغت والدها بقرار التحاقها بالمعهد العالي للفنون المسرحية رفض، وحاولت إقناعه لكنه رأى أن الوسط الفني صعبا جدا لكنه في النهاية اقتنع بمشاركتها في أحد العروض المسرحية، وبعدها عرض عليها فيلم لكنها وافقت عليه دون أن تخبره، وقامت بتصويره بالكامل دون علمه، وبمساعدة والدتها، وعندما علم بأن والدتها كانت تساعدها، ثار غضبه، وأنهى علاقته بوالدتها.

أزمة بين والدة والدة إلهام شاهين بسببها

وأضافت إلهام شاهين أنها خربت حياة والدتها، وتابعت أن والدتها أصرت أن تذهب معها إلى الإسكندرية، بالرغم من رفض والدها وبعد عودتهما ترك لهما المنزل دون أن ينفصل عن والدتها، وأكدت أنه بعد مرور الوقت يأتي كزيارات، خاصة وأنه تزوج وأنجب ابن آخر، لافتة إلى أنها كانت تعشق والدها وتحبه جدًا، لكنها تعرضت لموقف صعب معه، ووقتها شعرت أنها أمام "عدو" لها، موضحة أنها ليس لها أي علاقة بزوجة والدها وأخيها غير الشقيق.

كيف تسببت إلهام شاهين في غضب والدها عليها يوم وفاته؟

وأكدت إلهام أنها خلال زيارتها لوالدها، بعد فترة انقطاع عنه، وجدته قد أحضر شريط فيديو يحتوي على العديد من مشاهدها الجريئة بهدف إحراجها، وأشارت إلى أنها لم تشعر بوجع سوى يوم وفاته، لأنه كان غاضبًا منها بسبب محاولتها إطعامه رغمًا عنه داخل المستشفى، موضحة أنها كانت حزينة بسبب غضبه منها، فظلت معه حتى وفاته في هذا اليوم، كما أنها كانت تتمنى أن يتوفى وهو راضٍ عنها، لكنه توفى قبل أن يستيقظ وتتحدث معه.

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية إلهام شاهين تنتظر عرض حكاية "حتة مني" أولى حكايات مسلسل "زي القمر" على قناة cbc يوم السبت المقبل، والقصة سيناريو وحوار سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام علي، ويشارك في البطولة كل من أحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي وحنان سليمان ومؤمن نور وآخرين.