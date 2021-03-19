صور شيرين عبد الوهاب تطل بعد غياب وتفقد الكثير من وزنها في أحدث ظهور

شيرين عبد الوهاب بات ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي قليلًا، إلا عندما تظهر مع أحد من متابعيها بالصدفة أو المقربين منها في مناسبات معينة، لكنها حرصت خلال الساعات الماضية على الخضوع لجلسة تصوير جديدة، تداول جمهورها صورًا منها.

أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب

أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب أثار جدلًا بين جمهورها خاصة وأنها يبدو أنها فقدت الكثير من الوزن عن ظهورها السابق مع زوجها وبعض من معجبيها، والتي كانت قد انتشرت قبل عدة أسابيع ونالت العديد الانتقادات للفنانة المصرية بسبب زيادة وزنها.

شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بعد فقدان وزنها

وأطلت شيرين عبد الوهاب على جمهورها وهي مرتدية فستان قصير فاتح اللون، وظهرت وهي تقف بمفردها في أحد الحدائق، واستعرضت رشاقتها في أحدث ظهور، خاصة وأنها قد ازداد وزنها في الأشهر الأخيرة، لكن يبدو أنها نجحت في إنقاص وزنها مجددًا مؤخرًا، قبل أن تطل على جمهور في أحدث ظهور لها.

الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب قد احتفلت بيوم الحب هذا العام، ونشرت عبر تويتر صورة لزوجها الفنان حسام حبيب وجهت من خلالها رسالة رومانسية غازلته فيها حيث عبرت الفنانة المصرية عن مقدار حبها لزوجها وحالة الأمان والدفء التي تشعر بها معه خلال هذه الفترة من حياتها، وامنياتها بأن تستمر علاقتهما لنهاية العمر حسب وصفها، فكتبت شيرين عبدالوهاب: "بحبك، ربنا ما يحرمني من دقات قلبك اللي بنام على صوتهم كل يوم، و يديمك ليا نعمة لآخر العمر".

شيرين عبد الوهاب وتتر مسلسل "لحم غزال"

واعتبر الجمهور رسالة شيرين عبد الوهاب لزوجها بمناسبة يوم الحب، دوت الخليج أيضا رسالة لكل من سعى لنشر الشائعات حول وجود توتر في العلاقة التي تجمع كل من حسام حبيب وزوجته خلال الفترة الماضية، وتردد أن النجمة شيرين من المقرر أن تقوم بتسجيل تتر مسلسل "لحم غزال" الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق في شهر رمضان المقبل، وهو يعتبر التعاون الثاني بينها وبين غادة بعد أن غنت تتر مسلسل "حكاية حياة" وهي أغنية "مشاعر" التي لاقت نجاحًا كبيرًا وقت عرض المسلسل في عام 2013.

الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب كان من المقرر أن تشارك في حفل هو الأول لها هذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في إمارة الشارقة وعلى مسرح المجاز، لكن بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها من قبل دولة الإمارات تقرر تأجيل إقامة الحفل إلى موعد آخر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.