أبلة فاهيتا في "دراما كوين".. دمية من "لحم ودم" تتفوق على النجوم الذين يكررون أنفسهم

مسلسل "دراما كوين" الذي تقوم ببطولته لأول مرة الدمية أبلة فاهيتا، بدأ عرضه مؤخرًا عبر منصة نتفليكس، حيث بات العمل محل اهتمام من قبل جمهور ومحبي الدمية الشهيرة، كما أنه نجح في أن يكون المسلسل الأكثر مشاهدة في مصر وعدد من الدول الأخرى منذ بدء عرضه.

مغامرة جديدة على طريقة أبلة فاهيتا

المسلسل يدور حول جريمة قتل تتورط فيها أبلة فاهيتا وتحاول طوال الأحداث فك لغز الجريمة من أجل إثبات برائتها، وذلك على مدار 6 حلقات فقط لم تتعدى مدة كل حلقة الـ25 دقيقة، على غرار بعض المسلسلات الخفيفة التي تعرض على منصة نتفلكس.

وبالرغم من أن القصة تبدو مكررة وتم تقديمها من قبل في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، لكن العمل هذه المرة كان مختلفًا كونه على طريقة "أبلة فاهيتا"، حيث إن الأحداث التي دارت في إطار من الإثارة والتشويق، كانت الكوميديا أيضًا دوت الخليج الراعي الرسمي للأحداث، فلم يمر مشهد درامي ضمن العمل، إلا وينتهي بحالة من الضحك على طريقة تقديم فاهيتا له، إضافة إلى تقليد أبلة فاهيتا لعدد من النجوم المشاهير مثل الإعلامية بوسي شلبي والفنانة نادية الجندي.

أبلة فاهيتا ما بين "بودي" و"كارو"

أبلة فاهيتا بالرغم من أنها ألمحت أكثر من مرة في برامجها الشهيرة، لشكل العلاقة بينها وبين ابنتها "الدمية كارو" والتي اتسمت بالخلاف الدائم بينهما، إلا أن المسلسل سلط الضوء أكثر على علاقتهما التي ساءت خاصة بعدما أنجبت طفلها الأصغر بودي، والذي تعطيه اهتمامًا وحبًا أكبر من كارو، بل وتجعل شقيقته في خدمته طوال الوقت، لتركز فاهيتا على مشوارها المهني وذلك كله في إطار كوميدي، وهو الأمر الذي اعتبره البعض بالرغم من طرافته، إلا أنه ينقل الواقع لدى بعض الأسر التي تفضل فيها الأم ابنها وتدلله أكثر من باقي بناتها.

من "بوجي وطمطم" لـ"أبلة فاهيتا"

منذ مسلسل العرائس "بوجي وطمطم" الشهير، الذي عرض لسنوات متتالية في الماضي، لم نجد أعمالًا قد نجحت في فكرة المزج بين الشخصيات الكارتونية والآدمية واعتبار العرائس بمثابة "بني آدميين"، إلا في مسلسل "دراما كوين"، فطوال الحلقات نجد تعامل باقي الأبطال مع ابلة فاهيتا وابنائها على أنهم أشخاص طبيعيين من لحم ودم، بدون تردد أو اعتبار الأمر غير طبيعي، وأكثر ما ساعد في ذلك هو السلاسة في حركة الدُمى وتعبيرات وجههم الملائمة تمامًا لكل موقف يمرون به.

من قمة الدراما لقمة الضحك

المسلسل الذي تم عرضه ويدور في إطار كوميدي لم يخل أيضًا من العديد من المشاهد الدرامية خاصة في المشاهد التي ضمت الفنان باسم سمرة، عند معرفته بخيانة زوجته له، لكن بالرغم من الدراما الموجودة بالمشاهد والتي قدمها باسم سمرة بأداء تمثيلي جيد دون افتعال، كانت الكوميديا حاضرة طوال الوقت لما فرضته أجواء المسلسل وظهور فاهيتا أو أبنائها في بعض من تلك المشاهد، وهو ما يجعل المشهد يبدأ في قمة في الدراما وينتهي عند قمة الكوميديا.

نجوم أضافوا "ثقل" للمسلسل لكن لم يقدموا أي جديد!

ظهور كل من الفنان باسم سمرة والفنانة دنيا ماهر وزينة منصور أضاف للعمل الدرامي الأول لأبلة فاهيتا "ثقل" كونهم معروف عنهم أدائهم المميز في أعمالهم السابقة، وتعاملوا بكل سلاسة في دورهم بـ"دراما كوين" أمام أبلة فاهيتا، لكن ظهورهم لم يضف إلى مشوارهم المهني شيئًا خاصة وأن أدوارهم جاءت مكررة لأدوار سابقة لهم، فنجد دور وطريقة أداء دنيا ماهر مشابهة لدورها في مسلسل "بـ100 وش"، بينما أداء باسم سمرة شبيه لما قدمه في عدة أعمال سابقة من بينها فيلم "الفرح"، أما زينة منصور فكان أدائها مشابه لأدائها في دورها الأشهر "أم عبير" في مسلسل "هذا المساء"، فيما اعتبر البعض اداء فاهيتا قد تفوق عليهم في بعض الأحيان.