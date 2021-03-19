فيديو نرمين الفقي حزينة بسبب عدم سؤال زملائها عنها أثناء مرض والدتها

نرمين الفقي الفنانة المصرية حلت ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة cbc المصرية، وتحدثت عن سبب اختفائها عن الأضواء لسنوات طويلة قبل عودتها من خلال مسلسل "أبو العروسة"، كذلك تحدثت عن أبرز الصعوبات التي مرت بها في حياتها.

سبب اختفاء نرمين الفقي عن الأضواء

نرمين الفقي كشفت عن سبب اختفائها وابتعادها عن التمثيل لفترة طويلة، وأكدت أنها كانت تعمل على مسلسل لم يكتمل مع الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، إلا أن والدتها أصيبت بالسرطان وباتت تعاني من أزمات صحية متتالية وهو ما جعل نرمين تتفرغ لها من أجل الاهتمام برعايتها الصحية، وهو ما تسبب في اختفائها لسنوات، حتى توفيت والدتها.

صدمة نرمين الفقي بعد "جبل الحلال"

وأشارت نرمين الفقي إلى أن والدتها عندما توفت، قررت أن تعود مجددًا للتمثيل، وشاركت في بطولة مسلسل "جبل الحلال" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، موضحة أنها كانت تعتقد أن الأدوار التي ستعرض عليها بعد ذلك ستكون أدوارًا قوية، لكن صدمت فيما بعد بأن هذا لم يتحقق، ولم تتلق أي أعمال مناسبة فيما بعد، وظلت ترفض كل ما يتم ترشيحها له.

وأوضحت نرمين الفقي أنها عندما عرض عليها سيناريو مسلسل "أبو العروسة" مع الفنان سيد رجب وسوسن بدر، اعتقد صناع العمل أنها سترفضه أيضًا لكنها أعجبت بالدور وقررت تقديمه.

نرمين الفقي تشكو من ابتعاد الجميع عنها في فترة مرض والدتها

الفنانة المصرية تحدثت أيضًا عن صعوبات الفترة التي ابتعدت فيها بسبب مرض والدتها، وأكدت أنها تعجبت بسبب تجاهل المقربين منها لها، وأضافت: "فضلت فترة أقول معقولة محدش بيتصل، معقولة محدش مهتم"، لافتة إلى أن الفنانة حنان شوقي والفنانة شيرين هما فقط من حرصا على السؤال عنها وزيارتها ووالدتها، وتوثيق تلك الزيارة بفيديوهات طريفة مع والدتها الراحلة.

وخلال الحلقة استعرضت نرمين الفقي موهبتها في الغناء، وغنت أغنيتين الأولى دوت الخليج "أنا اللي ببيع ياسمين" والأغنية الثانية باللغة الإنجليزية، ونالت إعجاب الحضور المتواجدين بالاستوديو.

الجدير بالذكر أن أحدث اعمال نرمين الفقي كان مشاركتها في مسلسل "لؤلؤ" الذي قام ببطولته كل من مي عمر وإدوارد وسلوى عثمان وأحمد زاهر ومحمد الشرنوبي ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر وأشرف زكي وغيرهم.