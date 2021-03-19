وفاة المخرج رائد لبيب بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل، المخرج رائد لبيب، في أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من دخوله العناية المركزة.
وكانت زوجه المخرج رائد لبيب كشفت منذ أيام أن حالة زوجها غير مستقرة بسبب إصابته بالسرطان منذ فترة.
وأضافت زوجه المخرج رائد لبيب في تصريحات لـ صدى البلد، أن المخرج الكبير دخل المستشفي منذ عدة أيام، وظل في غرفة عادية لمدة ١٠ أيام قبل أن تسوء حالته الصحية ليتم نقله إلى غرفة الرعاية المركزة، مشيرة إلى أن الأمر سيتطلب بعض الوقت حتى تستقر حالته.
يذكر أن المخرج رائد لببب اتسمت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر، حيث بدأ مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال منها مسلسل حكاية ميزو عام 1977.
كانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل دموع الشموع ، لتتوالى بعدها أعماله والتى كان ابرزها هند والدكتور نعمان، نص أنا نص هو شارك أيضًا في إخراج برنامج المقالب (الكاميرا الخفية) مع الفنان (إبراهيم نصر).
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