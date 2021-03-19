الفنانة نادية الجندى تكشف كواليس صورة مع محمود حميدة ومحمد مختار عمرها...

كشفت الفنانة الكبيرة نادية الجندى عن صورة نادرة لها مع الفنان محمود حميدة والمنتج محمد مختار، من كواليس تصوير فيلم اغتيال، الذى عرض لأول مرة فى يوليو 1996، ونشرت نادية الجندى الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: "من كواليس فيلم اغتيال مع النجم محمود حميدة والمنتج محمد مختار".

فيلم اغتيال بطولة نادية الجندى، عزت أبو عوف، محمود حميدة، أشرف عبد الباقى، محمد مختار، يوسف فوزى، السيد راضى، غريب محمود، فاتن أنور، حمدى هيكل، عبد الغنى ناصر، عمرو يسرى وغيرهم من الممثلين، من تأليف بسيونى عثمان، إنتاج محمد مختار، إخراج نادر جلال.

يأتى هذا فيما، سبق وأوضحت الفنانة نادية الجندى، علاقتها بمحمد مختار، وقالت خلال استضافتها فى برنامج السيرة، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة Dmc: "اخترت محمد مختار بعقلى وقلبى معًا فقد كان شخصًا لطيفًا ورومانسيًا وذكيًا جدًا، وفيلم "الباطنية" كان أول عمل له معى ونجح نجاحًا كبيرًا".

وأضافت "جميع المشاهد التى قدمتها كانت تخدم الدراما ولا أحب إطلاق مصطلح مشاهد ساخنة خوفًا أن يفهمها الجمهور بشكل آخر، فتلك المشاهد لم تحشر فى الدراما بينما كانت تخدمها ولا نستطيع أن نخذلها".

وتابعت الفنانة نادية الجندي: "محمد مختار منتج فنان ولم يغار علىّ، لأنه يعرف أن ما أقدمه ما هو إلا تمثيل"، وأضافت "قررت ألا أنجب من محمد مختار ووهبت حياتى للفن فخشيت على جسدى وظلمت بهذا القرار نفسي أكثر من ظلمى لمحمد مختار ولو عاد بى الزمن كنت سأفعل ما فعلته مره أخرى فأنا أتنفس فن".

وأشارت إلى أن "محمد مختار وصل لنجومية فى الإنتاج لم يصل لها أحد وعندما قرر التمثيل خشيت عليه أن يؤثر التمثيل عليه كمنتج وبعدما انفصلنا قرر ألا ينتج وكان وشنا حلو على بعض فى الفن وكان هناك تفاهم فنى كبير بيننا".