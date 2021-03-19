نقابة المهن السينمائية: صلاة الجنازة على جثمان رائد لبيب بعد العصر فى...

أعلنت نقابة المهن السينمائية أن صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب ستكون بعد صلاة العصر من مسجد السيدة عائشة، وبعدها سيدفن الفقيد بمدافن الأسرة بالسيدة عائشة.

يذكر أن المخرج الراحل وافته المنية فى السابعة صباح اليوم الجمعة بأحد المستشفيات بالمهندسين بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان الذى داهمه فى الكثير من مناطق جسده.

وتنعى نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة بمزيد من الحزن والأسى المخرج الكبير رائد لبيب الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة بأحد مستشفيات القاهرة بعد رحلة غير قصيرة مع مرض السرطان اللعين الذى هاجمه فى أجزاء كثيرة من جسده.

وتابعت النقابة "نحن إذ نؤكد على افتقاد الفن المصرى والعربى لقامة كبيرة للغاية مثل رائد لبيب، أثرت فى وجدان الجميع بأعمال ستظل خالدة بشكل خاص فى الذاكرة لإصرار المخرج الراحل على بث البهجة والسعادة فى وجدان الجمهور عبر الكثير من أعماله آملين من المولى عز وجل أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".