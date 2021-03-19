نرمين الفقي تتحدث عن زوجها المنتظر ونيكول سابا تعاني ونجوى فؤاد نادمة على رفضها الإنجاب..تصريحات جريئة لـ5 نجوم في يوم واحد

ظهر عدد من النجوم مساء أمس الخميس، في عدد من البرامج التلفزيونية المختلفة، وتصدروا اهتمامات الجمهور بسبب تصريحاتهم التي كشفوا عنها للمرة الأولى، وجاء بعضها صادمًا عن حياتهم الخاصة ومرورهم بأزمات مختلفة، ومن بين هؤلاء الفنانة نرمين الفقي والنجمة إلهام شاهين.

نرمين الفقي

الفنانة المصرية نرمين الفقي، حلت ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة cbc، وقالت نرمين الفقي إنها عاشت مع والدتها وجدتها بعد انفصال والديها، وأوضحت أن والدها هاجر للخارج ولم تقابله إلا في عمر الـ16، وتابعت: "سن الـ16 كان فيصل بالنسبة لي لأن ده كان بداية تعب أمي ومرضها وكان عندها ورم في المخ وكانت لازم تسافر وتعمل عملية وأول مرة أشوف والدي، فكنت لازم أروح وأقعد عند بيت عمتي، وده سبب لي تخوف، لأن هشوف عائلة والدي أول مرة، إحساس صعب، ولما قعدت مع عمتي كذا يوم ماحستش في ثانية أنها بعيد عني، كانت تجنن".

وأوضحت: "أول مرة أشوف فيها والدي وأنا عندي 16 سنة، أمي كانت بتعمل عملية وهو جه من بلجيكا، ومشاعري لما شوفته في الأول غريبة، والزعل كان لا جدال فيه، وده جوايا، بس ربنا يديله الصحة وطولة العمر، وآخر كام سنة بقى بينا حب والعطاء"، لافتة إلى أنها ووالدها أصبحا مقربين مؤخرًا.

وتحدثت نرمين الفقي عن تجربة الزواج وأكدت أنها بعد وفاة والدتها بدأت تستوعب أهمية وجود زوج في حياتها يكون سندًا لها، وسردت مواصفات الزوج الذي تحلم به، وقالت إنها تحتاج لونس في الحياة، وزوج تتسند عليه، ويكون محبًا لها بحق، دون النظر إلى شكلها أو ملامحها، كما أكدت أنها لا تنظر إلى الأموال، وتتمنى زوجًا تحبه وترتاح له فقط.

نيكول سابا

الفنانة اللبنانية نيكول سابا كشفت خلال لقائها في برنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة دبي، عن أنها مرت بظروف صعبة خلال العام الماضي، ودخلت في حالة اكتئاب كما أنها عانت من أزمة صحية، وذلك بعد وفاة مدير أعمالها وائل المصري، الذي كان يعمل معها لمدة 13 عاما وكان بمثابة الأخ بالنسبة لها.

وأكدت نيكول سابا أن حالتها النفسية التي أثرت على حالتها الصحية، تسببت في اختفائها الفترة الماضية وابتعادها عن الساحة الفنية، إلا أنها تحاول العودة مجددًا إلى الأضواء خلال الفترة المقبلة.

إلهام شاهين

الفنانة إلهام شاهين كانت ضيفة الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" الذي يعرض على شاشة dmc، وصدمت الجمهور بتصريحاتها عن علاقتها بوالدها، الذي كان رافضًا دخولها مجال التمثيل، كما أنه انفصل عن والدتها بسببها بعدما علم أنها قامت بتصوير فيلم كامل بدون علمه، وبمساعدة والدتها.

كما أكدت أن أكثر موقف أغضبها من والدها عندما قامت بزيارته بعد فترة انقطاع عنه، ووجدته قد أحضر شريط فيديو يحتوي على العديد من مشاهدها الجريئة بهدف إحراجها، وأشارت إلى أنها لم تشعر بوجع سوى يوم وفاته، لأنه كان غاضبًا منها بسبب محاولتها إطعامه رغمًا عنه داخل المستشفى، موضحة أنها كانت حزينة بسبب غضبه منها، فظلت معه حتى وفاته في هذا اليوم، كما أنها كانت تتمنى أن يتوفى وهو راضٍ عنها، لكنه توفى قبل أن يستيقظ وتتحدث معه.

مدحت صالح

الفنان مدحت صالح حل ضيفًا على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا، عبر شاشة ON E، وأكد الفنان المصري أنه يحب أن يتم مناداته باسم مدحت أو محمد الذي يعتبر اسمه الحقيقي، وأشار مدحت إلى أن ابنته الكبرى تدعى هانيا وعمرها 33 سنة، وابنه أدهم 31 سنة، قام بإنجابهما في زواج سابق له، حيث أنه تزوج 4 مرات، آخرهم كانت زيجته المستمرة منذ 11 عامًا، لافتًا إلى أن آخر قصة حب في حياته دوت الخليج زوجته الحالية.

نجوى فؤاد

الفنانة نجوى فؤاد أكدت أنها، قامت بتبني طفلة وهي الآن خريجة كلية الحقوق، ولديها ثلاثة أطفال، وأعلنت نجوى فؤاد خلال استضافتها ببرنامج "القاهرة اليوم" عبر قناة اليوم، ندمها عن عدم إنجاب أطفال، موضحة أنها "نسيت الحياة الأسرية"، على عكس ما تقوم به نجمات الجيل الحالي، اللاتي يهتممن بالحياة الأسرية ويقمن بإنجاب أطفال، بجانب نجاحهم المهني والمشاركة في أعمال تجارية أخرى.