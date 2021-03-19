وفاة المخرج المصري رائد لبيب بعد صراع مع مرض السرطان

رائد لبيب المخرج المصري توفى صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

وفاة المخرج رائد لبيب

وكان المخرج رائد لبيب، قد أعلن في فبراير الماضي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إصابته بمرض السرطان.

وكتب رائد لبيب في شهر فبراير الماضي عبر فيسبوك: "أنا جالي سرطان" من دون أن يوضح تفاصيل أكثر عن مرضه، وتفاعل الجمهور مع منشور رائد لبيب الى جانب عدد من الفنانين أبرزهم فيصل خورشيد، وفاء صادق، شريف نجم، أحمد حلاوة الذين تمنوا له الشفاه العاجل.

تطورات حالة رائد لبيب قبل الوفاة

وكانت حالة المخرج رائد لبيب قد تدهورت قبل حوالي 3 أيام ودخل إلى العناية المركزة، وأكدت زوجته وقتها في تصريحات لها، أن حالته الصحية غير مستقرة وطالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، إلى أن أعلن نقيب الممثلين أشرف زكي أن حالته استقرت بالأمس نسبيا، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته صباح اليوم الجمعة.

معلومات عن رائد لبيب

ويعد رائد لبيب أحد أشهر المخرجين المصريين وتميزت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر، وبدأت مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977، وكانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع"، وتوالت بعد ذلك أعماله ومن أبرزها مسلسلات "هند والدكتور نعمان"،"نص أنا نص هو"، ومن أشهر أعماله أيضا برنامج "الكاميرا الخفية" الذي قدمه الفنان الراحل إبراهيم نصر، وحقق وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا.