الكشف عن تفاصيل مأساوية في قضية مقتل الفنانة السورية رائفة الرز .. المتهم طعنها بعدما رفضت مساعدته!

رائفة الرز الفنانة السورية التي عُثر على جثمانها مقتولة داخل منزلها في هولندا، انتشرت معلومات جديدة عن وفاتها خلال الساعات الماضية، حيث أكدت عدة وسائل إعلامية أنه تم القبض على المشتبه به في قتلها.

تفاصيل جديدة في قضية مقتل رائفة الرز

وبحسب روايات بعض المقربين منها، فإن رائفة الرز قُتلت طعنًا بالسكين على يد شاب سوري يدعى وائل درغام، وتم القبض عليه كونه المشتبه به الوحيد، فيما تردد أنه كان متزوجًا من رائفة الرز وانفصلا منذ فترة إضافة إلى أنه يعاني من اختلال نفسي، لكن لم يتم التأكد من حقيقة الأمر حتى الآن.

قريبة رائفة الرز تنشر صور المتهم بقتلها

وكشفت أحد المقربات من الفنانة الراحلة، عبر حسابها على فيسبوك، عن صور الشخص المتهم بقتلها، وأكدت أن رائفة كانت تقوم بمساعدته ماديًا إلا أنه كان يتعاطى الممنوعات، وعندما هاجمها بالمنزل وطلب منها أموال، قررت الدفاع عن نفسها فطعنها.

وكتبت الفتاة في تعليقها على الصور: "هذا هو المجرم النجس الحقير، يلي قتل بنت خالي الفنانة رائفة الرز بهولندا.. الله ينتقم منك أشد انتقام يارب.. اسمو وائل درغام هاد يلي قتل أختي رائفة الرز.. هاد يلي كانت تحن عليه وتساعده.. بيتعاطى وبياخد مساعدة منها.. هاجمها بالبيت وطلب مصاري.. دافعت عن حالها.. بس قضاء الله وقدره لا اعتراض عليه.. ارحمونا.. واترحموا عليها.. ارقدي بسلام.. الله معك".

وذكرت وسائل إعلام أجنبية أن المتهم بقتل رائفة الرز يبلغ من العمر 33 عامًا وعثر عليه في منزلها وقت وصول الشرطة إلى المنزل، كما أن رجال الإسعاف حاولوا مشاعدة الفنانة الراحلة، إلا أنها استسلمت لإصابتها وتوفت عن عمر ناهز 53 عامًا.

تفاصيل وفاة رائفة الرز

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وكانت وفاة رائفة الرز قد صدمت عدد من النجوم السوريين الذين نعوها وودعوها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنانة أمل عرفة التي كتبت على تويتر: "يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة.. الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتيجي لعندي على الشام يا أغلى البشر يا نقية يا فنانة. يا أشرف الأصدقاء الله معك".

الفنانة رائفة الرز دوت الخليج ممثلة مسرحية عُرفت فنياً باسم رائفة أحمد وهي مِن خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991 ومن أبرز أعمالها في التلفزيون دوت الخليج مسلسلات "أشياء تشبه الحب" و"مطلوب رجال" و"غزلان في غابة الذئاب"، و"أهل الراية" والجزء الثاني من "دنيا".

كانت الفنانة السورية رائفة الرز وصلت إلى هولندا وقدمت لجوءاً فيها، قبل سنوات، كما تقدمت لاحقاً للحصول على الجنسية الهولندية لكنها لم تحصل عليها، وكان من المعروف عن الفنانة الراحلة موهبتها وعشقها للرسم، وقد شاركت العديد مِن لوحاتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.