فيديو هبة الدري:"الحمد لله نواف العلي طلع من حياتي ولدي مشاكل صحية خطيرة"

هبة الدري الفنانة المصرية المقيمة في الكويت خرجت عن صمتها بعد أزمة إعلان انفصالها عن زوجها نواف العلي، حيث وجهت هبة الدري مجموعة من الرسائل التي كشفت عن حجم الأزمة التي تمر بها بعد الانفصال، كما تحدث عن معاناته من عدة أزمات خطيرة رفضت الكشف عنها.

هبة الدري: "التزمت الصمت خلال الفترة الماضية لأنني بنت أصول"

هبة الدري انتشر لها على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو جديد تحدثت فيه لأول مرة بشكل مفصل عن أزمة انفصالها من زوجها نواف العلي، حيث كشفت هبة الدري عن سبب صمتها طوال الأسابيع الماضية وعدم الحديث عن هذه الأزمة، كما أكدت أن ابنائها بالنسبة لها خط أحمر، فقالت" الجميع يتابعني ويعرف أنني أرفض نشر تفاصيل حياتي الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا التزمت الصمت خلال الفترة الماضية لأنني بنت أصول وأخاف ربي ولا أريد الفضائح، ولا أرغب في الحديث عن أمور لها علاقة بأسرتي لكن هناك شيء واحد فقط اريد أن اؤكد عليه وهو أن أولادي خط أحمر، وقمت بتربيتهم بأفضل شكل فهم لا يكذبون".

هبة الدري: "أعاني من أزمات صحية خطيرة وأرفض الكشف عنها"

هبة الدري أكدت أنها ترفض الحديث عن أي تفاصيل عن أزمتها مع نواف العلي لأنها الآن تتواجد في البحرين من أجل تصوير مسلسل "مارغريت" الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان، وأوضحت هبة الدري أنها تعاني من مشاكل صحية خطيرة ولا تريد أن تعلن عنها فقالت: "لأنني احترم العشرة والحياة الأسرية فكان ذلك من أسباب صمتي خلال الفترة الماضية، لكن إذا تحدثت في التفاصيل فكل شيء سوف ينقلب، لكن لن أعلق خصوصا أنني اتواجد الآن خارج الكويت ولدي مشاكل صحية خطيرة ولم اتحدث عنها، فلا اريد أن يشاركني احد أمراضي ولا أزال صامتة".

هبة الدري: "الطرف الآخر طلع من حياتي والحمدلله"

هبة الدري أوضحت أن ظهورها لا تريده أن يحدث ضجة إعلامية، لكنها أوضحت أن نواف العلي والذي وصفته بـ"الطرف الآخر" هو من قام بإحداث هذه الضجة والكشف عن الأمور الشخصية في وسائل الإعلام فقالت: "لم أظهر الآن في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل ان أحدث ضجة، فأنا لم أفعل ذلك طوال الـ26 سنة خلال مسيرتي الفنية، فأنا ارغب أن يتحدث الجمهور عن أعمالي وليس مشاكلي الشخصية التي من المفترض أن تكون داخل المنزل، لكن أنا لم أبدا، والذي اطلق هذا الأزمة عليه أن يتحمل".

وأضافت هبة الدري: "طريقة إعلان الانفصال لم أكن موافقة عليها لكونها شيء يمس الخصوصية لكن الطرف الآخر قام بذلك وطلع من حياتي ولله الحمد، لكن أعود وأقول أن هناك أطفال بيننا، وارفض أن يتعلم اولادي أي أخلاق سيئة وسوف أقف حاجز أمام أي شيء مثل هذا".

يذكر أن الفنانة هبة الدري تشارك في بطولة مسلسل "مارغريت" مع الفنانة الكبيرة حياة الفهد، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم على قناة mbc ومنصة شاهد، ويتواجد مع هبة الدري ابنها الأكبر الذي أكدت أن سبب تواجده يعود لاهتمامها بالتدريس له والإشراف عليه شخصياً حيث يتلقى دروسه اونلاين.