"بينهن عفاف رشاد وأمل العوضي وإلهام الفضالة" .. 5 نجمات أثرن حيرة الجمهور بعد التغيير الكبير في ملامحهن

شهدت الأيام الماضية تصدر عدد من النجمات، الترند بسبب ظهورهن المختلف، وملامحهن المتغيرة تمامًا عما اعتاد عليه الجمهور، حيث أثرن حيرة متابعيهن، وتساؤلاتهن حول حقيقة خضوعهن لعمليات تجميل مبالغ فيها، أم أن الأمر مجرد تلاعب في الصور التي يشاركونها مع الجمهور؟

عفاف رشاد

كان أحدث هؤلاء النجمات دوت الخليج الفنانة المصرية عفاف رشاد، التي قامت بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها على فيسبوك، فاجئت بها الجمهور بسبب ملامحها المختلفة تمامًا عن ظهورها السابق، إضافة إلى خلعها الحجاب الذي كانت قد ارتدته منذ أعوام، وظهرت الفنانة البالغة من العمر 63 عامًا في الصورة بمظهر شبابي، وأسدلت شعرها الأشقر على كتفيها، واعتبر البعض أن أصبحت أصغر كثيرًا بعد اللوك الجديد، كذلك شبه البعض ملامحها بالنجمة العالمية جينيفر لوبيز.

إلا أن البعض الأخر اكتشف ان الفنانة قد استخدمت أحد برامج تعديل الصور التي صنعت فارقًا، وتحديدًا في منطقة الذقن وشكل الأنف الذي بات أصغر قليلًا، حيث كانت ملامح وجهها مختلفة تمامًا عن آخر ظهور لها.

هدى حسين

هدى حسين النجمة العراقية المقيمة بالكويت والبالغة من العمر 55 عامًا، أثارت الجدل في الأسبوع الماضي بعد انتشار صور لإطلالتها الجديدة التي تصدرت محركات البحث، وتسببت في مقارنة الجمهور بينها وبين الفنانة أمل العوضي بسبب التشابه الكبير بينهما.

وأظهرت الصور الفنانة هدى حسين بشكل أصغر مما جعلها محط اهتمام عدد من متابعيها الذين وضعوها في مقارنة مع النجمة أمل العوضي بسبب التشابه الكبير بينهما، واعتبر الجمهور أن ملامحها باتت مختلفة تمامًا عن السابق.

شكران مرتجى

النجمة السورية شكران مرتجى نشرت مؤخرصا عبر حسابها على انستجرام صورة جديدة لها، ظهرت فيها بتغير كبير في ملامحها، وباتت أنحف وأصغر عمرًا، حيث تفاعل معها عدد من المتابعين وعبروا عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة، كذلك أعجب بالصورة عدد من زملائها منهما ديمة الجندي ويسام كوسا.

إلهام الفضالة

الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قد نشرت عبر حسابها على انستجرام مقطع فيديو جديد ظهرت فيه بإطلالة شبابية نالت عليها إعجاب الجمهور الذي علق مئات منهم عليه وأشادوا بها، وقد ظهرت الفنانة إلهام الفضالة في الفيديو القصير الذي نشرته بوجه شبابي أثناء تواجدها داخل سيارتها تسبب في انقسام الجمهور حوله فرغم أن النجمة الكويتية تظهر فيه بوجه أكثر شبابا لكن البعض أكد أنها خضعت لعمليات تجميل جديدة، بينما رأى البعض الآخر أن الظهور الأخير يظهر فقدانها للكثير من الوزن.

وردت إلهام الفضالة على الجدل الحاصل من خلال فيديو نشرته عبر سناب شات وأكدت أنها حاليًا أنحف كثيرًا وتابعت: "بس أنا وايد ضعفانة أنا خلاص عظامي يطلعون طبعا مع الرتوش الخفيفة والمكياج والحين تعمدت أصور لكم بدون فلتر عشان تشوفون وبس عشان سلامتكم الضعف حلو.. تقولون إني تحورت! ليش قالولكم أن أنا كورونا! تحورت ايش يعني تحورت بس ما علينا أنا طالعة بالمسلسل وطالعة بالصور في كل مكان جت على هالصورة يعني، معلش خدوا راحتكم بس نقوا صورة حلوة".

أمل العوضي

أمل العوضي الفنانة الكويتية أثارت حيرة متابعيها في أحدث ظهور لها عبر حسابها في سناب شات قبل حوالي أسبوع، حيث نشرت عدة مقاطع فيديو ظهرت فيها بملامح متغيرة للغاية، عما اعتاد عليه الجمهور، وظهرت أمل العوضي بوجه أنحف من ذي قبل وبتغير ملحوظ في منطقة الأنف والفم، إضافة إلى تغيير كبير من طريقة وضع المكياج، وهو ما جعل ملامحها متغيرة، وتسببت في ارتباك الجمهور حيث إنهم لم يتعرفوا عليها من المرة الأولى.

وأثارت النجمة الكويتية الجدل بين متابعيها، فبعضهم اعتقد أنها خضعت لعمليات تجميل مبالغ فيها تسببت في تغير ملامحها بهذه الطريقة، فيما اعتبر آخرون أنها ربما استخدمت أحد الفلاتر لتغيير شكلها قليلا، ولفتوا إلى أن ملامحها الطبيعية أجمل كثيرًا.